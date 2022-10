Juan Diego Guerrero: "Cebri, no te olvido"

Juan Diego Guerrero recuerda a Juan Antonio Cebrián con una emotiva carta en la que se dirige personalmente a él: "Oye Cebri. Sí, me dirijo a ti porque sé que la radio llega muy lejos y que estarás escuchándome".

"Tengo que decirte algo ahora que se cumplen 15 años de aquel día que Caronte vino a buscarte para cruzar la laguna Estigia. Y lo que quiero decirte es que no te olvido. Sé que esa es la manera en la que viven los que viven para siempre, como tú, manteniéndose en el recuerdo de los demás. Tú te mantienes en el mío. Cómo para no mantenerte, ya que me tocó dar la noticia de tu marcha aquella noche de sábado.

Y aquí seguimos en el fin de semana, ese rincón de la radio en el que habitamos los que siempre seremos 'murcielaguillos', como los de aquel 'Turno de noche' que estuvimos a punto de trabajar juntos. No me olvido. Como no me olvido de cuántos territorios conquistaste en la radio, como Alejandro, ese nombre que tanto evoca y tanto significa para ti y los tuyos.

Y como ya está bien y no quiero enrollarme más, te envío un abrazo grande, aunque ahora mismo no pueda verte, pero eso da igual porque como tú sabes bien, Saint-Exupéry tenía razón: lo esencial es invisible a los ojos, como la radio.