Iván Arjona, presidente español de la Iglesia de la Cienciología: "Hablar de Cienciología vende"

Siempre que se habla de sectas o grupos peligrosos, se nombra a la Cienciología... "Hablar de cienciología vende. Creo que estamos lejos de ser un grupo poderoso, pero me halaga que se crea que lo somos. Somos muy nuevos, llevamos solo 60 años. A los cristianos los tiraron a los leones y a nosotros no, así que no podemos quejarnos".

¿Es real que los miembros de la cienciología beben la placenta de sus hijos? "Por favor, qué asco. Esto no es cierto", asegura Arjona sobre el rumor de que Tom Cruise y Katie Holmes, miembros de la iglesia de la Cienciología, se bebieron la placenta de su bebé.

Dogmas en la Cienciología... "Dogmas como tal no hay. Creemos que somos seres espirituales que tenemos más allá de una vida. Nuestra capacidad como seres son infitas pero están muy dormidas. Vamos mermando las capacidades por los errores que cometimos. También creemos que la naturaleza del ser es buena, pero a veces hay que reencontrar esa bondad. El plus es que es una religión moderna y práctica, aunque tenga mucho filosófico y místico. Aportar soluciones del día a día genera mucha atención y curiosidad".

Si vamos a reencarnarnos, ¿por qué ostentamos?... "Creo que somos mucho más humildes que otras religiones. Tenemos edificios que son la leche, pero otros muchos que no. Yo voy a invitar a la gente a conocernos, a que se evada de sus problemas... si los llevo a un sitio cómodo y bonito se sentirán mejor. Otros prefieren hacerlo de forma austera".

El espectacular edificio de la Cienciología en España... "Es una sede de 5.600 metros cuadrados y al lado del Congreso de los Diputados. Lo financiamos a través de la Asociación Internacional de Cienciólogos. Cienciólogos de todo el mundo que aportaron para comprar y renovar ese edificio".

¿Cómo se financia la cienciología? "No recibimos dinero externo al de nuestros feligreses. Las cuotas que pagan no son fijas, sino que se financia a través de cursos, actividades, donaciones...".

La visión de dios de los cienciólogos... "Es subjetiva. No hay una definición exacta de cómo debes ver a dios. Tú mismo llegas a una conclusión sobre tu relación con eso que llamamos dios.Para mí una buena relación con dios es preocuparme por la sociedad y por mi entorno".