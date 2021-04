Ecos del Pasado: Orfanatos encantados

Los colegios y los orfanatos eran paraísos infernales por los sucesos estaños que ocurrían en estos lugares.

Laura Falcó nos cuenta en 'Ecos del Pasado' que hace años, históricamente, los orfanatos y algunos colegios eran fuentes de malos tratos, de todo tipo de abusos a los niños. Además, estos niños no tenían a nadie a quien recurrir, por lo que les hicieran lo que les hicieran, nadie se iba a enterar. "No es de extrañar que en estos lugares queden huella tétricas y no precisamente positivas!, comenta.

Falcó nos trae la historia del orfanato encantado del general Franco. "Estaba en Cataluña, a las afueras de Barcelona. Sigue estando en pie en mal estado. Los parapsicólogos que han estado allí cuentan que es bastante fácil todo tipo de sucesos, como sombras y ruidos extraños. Los antiguos alumnos afirman que al salir de allí denunciaron malos tratos", indica.