El mensaje de Margarita Robles a Irene Montero por la ley del 'sí es sí': "Hay cosas que se descalifican por sí solas"

Margarita Robles ha acudido a 'La brújula' cuando se cumple un año del comienzo de la guerra en Ucrania. La ministra de Defensa ha atendido a Rafa Latorre y ha insistido en que España se encuentra ayudando a la "víctima" en este conflicto al tiempo que ha subrayado que todos quieren "la paz", aunque eso no consiste en "dejar de disparar las armas": "La paz no es dejar de disparar las armas, sino que se respeten los derechos humanos".

Pero la ministra de Defensa también ha sido preguntado por la ley del 'solo sí es sí'. La normativa sigue propiciando que numerosos delincuentes sexuales se beneficien en sus condenas: el último dato oficial ronda los 600 condenados que han visto cómo se rebaja su pena debido a la nueva ley. Todo ello, en un ambiente tenso en el Gobierno de coalición, con los miembros de Podemos defendiendo su norma y achacando al PSOE que quieran "volver al Código Penal de La Manada".

A este respecto se ha referido Margarita Robles, enviando un mensaje a Irene Montero y Podemos por sus críticas: "Hay cosas que se descalifican por ellas mismas. El Código Penal de 1995 fue el Código de la democracia. Con mucho estudio y debate y mucha formación jurídica, me siento muy orgullosa del esfuerzo del 95. Luego es verdad que la realidad social no es la misma de la del 95 y las leyes se actualizan. Hay comentarios que por sí solos se caen".

Además, Robles ha reconocido que tenían "buena intención", pero que se han "equivocado" con la aprobación de esta ley: "Espero que pronto se llegue a la aprobación con el mayor consenso posible. He estado muchos años defendiendo a mujeres de violaciones y condenando violadores. El consentimiento siempre ha estado presente. Hay que tener empatía con las víctimas, a lo mejor la intención era buena pero nos hemos equivocado. No voy a mirar al pasado. Pero hay mucho sufrimiento de las mujeres víctimas que ven como se reduce la condena de sus violadores. No se pueden plantear las normas como mi ley, gano yo o gana otro. Si no están dando protección a las mujeres hay que corregirlo".