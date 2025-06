Tertulia: Santos Cerdán, Pedro Sánchez y un futuro político incierto para el PSOE

La tertulia de La Brújula de Onda Cero abordó este miércoles una jornada política intensa, marcada por la explosión del caso que salpica al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y por la reacción en cadena que ha provocado en el Gobierno, la oposición y los partidos aliados.

El día comenzaba con la llegada de Santos Cerdán al Congreso, mientras se aguardaba la publicación del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que le vincula con una presunta trama de corrupción. A su entrada, el dirigente socialista negaba toda implicación: "No recuerdo ningún tipo de conversación de ese tipo. No he participado en ninguna conversación de ese tipo", afirmó antes de anunciar una futura rueda de prensa.

Durante la mañana, los escasos apoyos internos en el PSOE se resumieron en declaraciones ambiguas como "vamos a dejar trabajar a jueces, fiscales, a la UCO". Sin embargo, la voz más crítica dentro del partido fue la de la expresidenta andaluza Susana Díaz, quien en Onda Cero calificó la situación de “inadmisible” y reclamó contundencia: "Lo que se está conociendo, los audios… eso es lo más demoledor".

A las 17:30, Pedro Sánchez compareció en la sede de Ferraz, donde sorprendió con una frase que marcaría el día: "Quiero pedir perdón porque hasta esta misma mañana yo estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán". Pese a la gravedad del caso, descartó cualquier adelanto electoral: "No va a haber hasta 2027", sentenció.

Poco después, Alberto Núñez Feijóo comparecía para cargar contra el presidente: "Esto atenta contra la inteligencia de los ciudadanos", dijo, y exigió su dimisión inmediata. Pese a la dureza del discurso, descartó presentar una moción de censura. En La Brújula, Borja Sémper explicó que la aritmética parlamentaria lo impide, apuntando directamente a los socios de Sánchez: "Te han pillado con el carrito del helado", ironizó.

Por su parte, Junts y PNV enfriaron la posibilidad de apoyar una moción. Junts advirtió que el escándalo podría "afectar" a la relación con el PSOE, pero rechazó sumarse a una moción de censura. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, criticó que se diera por buena una investigación policial sin esperar a la justicia.

Desde el Gobierno, la vicepresidenta Yolanda Díaz habló de un "reseteo" de la legislatura y defendió un nuevo marco de relación con el PSOE centrado en lo social: "Un giro de 180 grados que dirija la legislatura hacia lo social".

Pablo Fernández, dirigente de Podemos, fue mucho más duro en La Brújula: "El presidente ha solventado una causa gravísima de corrupción en 25 minutos sin decir nada. Una auditoría externa del PSOE y cara compungida, eso es todo", criticó.

La tertulia también recogió el testimonio emocional de la presidenta navarra María Chivite, amiga personal de Cerdán: "Lo que he leído en el informe no se corresponde con la persona que yo conozco", declaró con visible conmoción.

El día terminó con un nuevo mensaje de Pedro Sánchez, reconociendo el golpe que supone el escándalo para su proyecto político: "No soy perfecto. Tengo muchos defectos, pero creo en la limpieza y el poder transformador de la política".