José Antonio Díez, alcalde de León por el PSOE: "Esto no me sorprende. Lo sufrí en primera persona en 2020"

En plena polémica por la presunta trama de corrupción que salpica al PSOE y que tiene entre sus protagonistas al exministro José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al exsecretario de organización de la agrupación Santos Cerdán, el alcalde de León y miembro del Partido Socialista, José Antonio Diez, ha manifestado públicamente su malestar y decepción con la dirección del partido.

En una entrevista en La Brújula, con Rafa Latorre, el regidor socialista ha asegurado que no le ha sorprendido lo ocurrido y que él mismo sufrió prácticas internas similares durante las primarias de su agrupación en 2020.

"No me sorprendió nada el tema de Ábalos, ni el tema de Koldo. Lo mismo con Santos Cerdán, con el que he tenido una relación bastante tensa y compleja", afirmó Diez, quien recordó que en su momento ya advirtió de determinadas dinámicas dentro del PSOE que ahora, según él, se confirman con los hechos conocidos.

Críticas al censo realizado por Cerdán

El alcalde fue especialmente crítico con el actual antiguo secretario de Organización del PSOE. "El señor Santos Cerdán impulsó y manipuló claramente el censo de la agrupación local para intentar derrocarme. ¿Eso es limpieza? Pues que venga Dios y lo vea", aseguró con rotundidad.

Según explicó, se intentó alterar el proceso interno mediante "más de 200 o 250 afiliaciones irregulares traídas de otras agrupaciones sin ninguna vinculación con León". A pesar de ello, subrayó que "la militancia de León es bastante más inteligente y sabia" y logró "dar un revolcón al aparato del partido".

"Me defrauda muchísimo", confesó Diez, quien dijo sentirse representante de "un legado de muchos socialistas, de mi familia, de mucha gente". Por ello, expresó su profunda indignación: "Esto me indigna de una manera que no se puede soportar".

Sobre posibles alternativas en aquel momento, reconoció que llegó a plantearse concurrir como independiente si no salía refrendado por su agrupación:

"Si los militantes entendían que no debía ser secretario general, tendría que iniciar una andadura de otra forma", aseguró.

Críticas a las explicaciones del PSOE

En cuanto al papel de la dirección federal del PSOE y la respuesta ante esta crisis, el alcalde leonés fue claro: "No se trata solo de declaraciones generales a la ciudadanía. Los militantes necesitamos una explicación clara y una asunción de responsabilidades".

A su juicio, la militancia merece respuestas concretas y abogó por fórmulas como la convocatoria de un congreso federal extraordinario: "Aquí no vale el 'yo no lo sabía' o 'yo no me enteré'. Alguien nombró a alguien ministro, asesor o secretario de Organización. Yo creo que aquí hay responsabilidades, y ya es hora de que alguien las asuma", concluyó con firmeza.