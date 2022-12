¿Hay vida laboral después de la jubilación?

Todavía hay quien piensa que con la jubilación termina la actividad laboral, y eso puede ser una opción tan legítima como otra cualquiera, pero no es la única. Lo comprobamos en los capítulos del podcast de 'Mapfre Jubilación', titulado: 'Hay vida más allá de los 65'.

Hace unos días, contábamos la historia de José Manuel de Ben, un ingeniero de telecomunicaciones que después de su jubilación quiso seguir en activo creando una empresa de impresión 3D sostenible. Hoy, conocemos a Rafael Antonín, quien nos demuestra que hay mucho que hacer cuando acaba la vida laboral.

'Hay vida más allá de los 65' | Mapfre

La receta para triunfar en la cocina con 65 años

A sus 65 años, Antonín ha pasado de vender fuel a ser un influencer en la red: "Un día, corto un pastel, y lo enseño con una mano mientras que con la otra enfocaba para hacer un vídeo de diez segundos. De repente, se me cae al suelo, solté un taco y tuve un millón de visitas".

Este episodio fortuito le llevó a Rafuel (su alias en Instagram) a enganchar al público con su simpatía y su saber hacer. Así fue como el chef comenzó a sumar seguidores e incluso a publicar libros con sus recetas.

Pero si vamos a la precuela de lo que acabamos de contar, encontramos a un Rafael harto de que sus hijas no acudieran a la mesa cuando la comida estaba lista. Por eso pensó que esa llamada debía experimentar algún cambio, así que en vez de transmitir el mensaje oralmente, lo hizo a través de las redes sociales. Y funcionó. ¿Lo demás? Hacer las recetas bien y todo lo que rodea a la liturgia culinaria.

"Para mí, lo más importante es un plato bien puesto y la mesa impecable, como si fuese el día de Navidad", le dice Antonín a Toni Acosta, quien conversa con cada uno de los protagonistas de los espacios de 'Mapfre Jubilación', donde cada uno deja su mensaje para que otros puedan hacer lo mismo, o parecido.

"Yo siempre pensé que el día que me jubilase iría a la plaza, a ver las grúas como funcionaban para ver las obras, o jugar a la petanca, o jugar al golf. La petanca no me gusta, el golf tampoco y como hay tantas crisis y tan juntas, ya no hay obras. Entonces yo hago muchas cosas", añade el influencer gastronómico.

Hay vida laboral después de la jubilación

