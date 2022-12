¿Cómo es la vida más allá de los 65 años?

El podcast de Mapfre nos enseña cómo la actividad no tiene que frenarse cuando uno se jubila. Quizás el último trabajo de la vida laboral acaba, pero hay otros que pueden comenzar después. Eso es lo que pensó María Chorro: "El conocimiento nunca está de más. Cuando vi que mis hijos eran mayores para andar solos, me dije: "Me debo una carrera universitaria como es Historia". Y así empecé".

La científica, que había dedicado toda su vida a la investigación, eligió seguir formándose y acabó estudiando Historia. ¿Su objetivo? Ser arqueóloga. Y también lo logró. Con 70 años, está encantada de poder trabajar en un yacimiento rodeada de profesionales más jóvenes que ella, pero no con más ilusión: "Bajas, pico y pala, para eliminar la tierra de los hoyos que tienes que excavar. Y cuando ya empiezas a ver cosas, sigues despacito. Arrodíllate. túmbate, saca, mete..".

Encantada se muestra María en el espacio de 'Mapfre Jubilación', donde la actriz Toni Acosta conversa con los invitados, quienes siempre responden a la pregunta: ¿Hay vida más allá de los 65? A lo que ella, sin dudarlo, responde: "Mucha. Y además, en todos los aspectos: en el social, en las amistades, en tu matrimonio... En todo".

Cumplir tus sueños antes de jubilarte

