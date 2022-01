Tertulia: ¿Están las escuelas preparadas para hacer frente a las bajas de los profesores por covid?

Arrancamos la tertulia con la vuelta al cole. Se ha llevo a cabo con el 100% de presencialidad para garantizar que todos los alumnos tengan las mismas condiciones, sin embargo, han empezado a surgir las primeras dudas y quejas después de que, según los sindicatos, el 8% de los profesores no ha acudido porque tenía coronavirus. Aun así, denuncian que no saben qué estrategia se seguirá en estos casos y cómo se gestionará para que los alumnos sigan teniendo clase si no hay maestros.

Además, el Gobierno ha anunciado este lunes que el objetivo es 'gripalizar' el virus, es decir, no notificar los casos de forma diaria y empezar a evaluar la enfermedad bajo otros parámetros a fin de dejar atrás la fase pandémica y llegar a una endémica.

Y siguen las tensiones por los comentarios que hizo Alberto Garzón sobre la calidad de la carne producida en las macrogranjas españolas. Desde Podemos insisten en que se trata de un bulo y han cargado contra el resto de ministros del PSOE por no apoyar esta teoría.