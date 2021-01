El Norte de Lucas: "La ola se eleva ante nosotros en toda su dramática extensión, desoyendo a Simón"

"Imposible llegar al 70% de vacunación verano si no hemos llegado al millón este mes", asegura Juan Ramón Lucas contra el pronóstico del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que promete que en verano estará vacunado ese porcentaje de los españoles. Lucas es crítico también con las palabras del director del CCAES, Fernando Simón, que aseguraba que ya habíamos llegado a una estabilización de la curva y que incluso entrábamos en una fase de descenso. "La ola se eleva ante nosotros en toda su dramática extensión, desoyendo a Simón", subraya Lucas.

"Aquí no va bien nada, salvo las elecciones que dan como victorioso al que tiene en su mano elegir si se celebran o no", dice tajante Lucas sobre las próximas elecciones del 14 de febrero en Cataluña. "Si Salvador Illa quisiera no se celebrarían las elecciones", apunta. "Las comunidades autónomas intentan tomar medidas de control dentro de sus posibilidades", cuenta el periodista y director de La Brújula, que ya lamenta que esa "picaresca" tan española empiece a salir a flote con los altos cargos que se vacunan antes de tiempo.

Un viernes "inquietante", en el que constatamos que "sigue habiendo fiestas de menos" (como la ocurrida en el Teatro Barceló de Madrid) y en el que Boris Johnson afirma que la cepa británica no sólo es más contagiosa, sino más mortal.