El Norte de Lucas: ¿De verdad está tan en la mano el famoso 70% de vacunación en verano?

Sube la incidencia de la covid. Empezamos a notar los efectos del puente de San José a la espera de que se note la Semana Santa. Lo que baja es la cifra de fallecidos a causa de la vacunación. El Gobierno insiste en que es posible pasar del 7% de vacunados actualmente al 70% en verano, encaramados a la nueva llegada de vacunas. "No está tan en la mano si hacemos números", reflexiona Lucas. Habría que vacunar dos millones de personas a la semana. Solo seis Comunidades llevan un ritmo "aceptable" de vacunas mientras que el resto sigue al "tran tran". El sindicato CSIF ha denunciado que no se están utilizando todos los medios para vacunar. No se está vacunando en hospitales. "algo insólito", cree Lucas. Y Fernando Simón se muestra optimista con superar el dos millones de vacunaciones semanales.

Se sigue registrando algún nuevo caso de trombo tras vacunación de AstraZeneca. Los expertos siguen tranquilizando y califican como "muy, muy, muy poco probable" que haya efectos adversos. También reclaman que haya unas instrucciones claras de al Agencia Europea del Medicamento, porque cada país establece un criterio diferente.

Pulso izquierda-derecha por Madrid

Las elecciones del 4 de mayo ya han rebasado la linde de lo autonómico para ser una lucha de izquierda y derecha a nivel nacional. En el día que ha salido la encuesta del CIS, que fija empate a escaños entre la izquierda y la derecha, con Ciudadanos fuera del mapa. Algo que motiva al candidato naranja, Edmundo Val, que ve a unos pocos votos que su formación sea decisiva. Algunos expertos han señalado que los cálculos del CIS, están mal hechos.

Los datos del paro

Mañana se publican los datos del paro, la ministra Nadia Calviño, ya ha anticipado que no van a ser buenos. Y en cuanto a las ayudas, una empresa, Plus Ultra, va a recibir la misma cantidad que la suma de 17.000 pymes y autónomos. El PP sigue reclamando explicaciones en el Congreso.