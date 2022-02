Un día después de la tormenta perfecta en el PP la sensación que queda es que todos mienten y sigue la gresca. Casado en la Cope asegura que él "no permitiría que un hermano mío reciba un contrato con una comisión de 300.000 euros que sale de un Ministerio mío" y Ayuso vuelve a exigir "cómo se enteran de esa información y yo no. A mí se me escapa. Mi hermano lleva 26 años trabajando ahí".

Ayuso aegura que su hermano no cobró ese dinero sino 55.000 y no de comisión, sería por el traslado del material sanitario. A Ayuso lo que más le duele es que el presidente le achaque falta de ejemplaridad. El asunto se complica porque hoy hemos conocido que una empresa vinculada al hermano de la presidenta se llevó 20 contratos menores entre octubre de 2017 y marzo de 2020. Dudas hay y muchas. Tanto de Casado que conocía irregularidades y las utilizó como medida de presión y de Ayuso que debió ser más vigilante con lo que pasaba. Entre ambos comportamientos una certeza. El uso de información que se esgrime ante el adversario que tiene mucho que ver con la supremacía política que con el interés general que se supone, es para lo que trabajan.

En los barones del Partido Popular desconcierto, en Murcia López Miras no se sitúa. Núñez Feijóo habla de desencuentro "profundo y lamentable". Mientras Abascal sonríe y Sánchez que dice estar por encima de estas cosas. No entra, dice pero baja. Y su portavoz, Isabel Rodríguez pide que el PP no les meta en líos, que esto no va con ellos.

Lo que sí ha hecho el Gobierno es declarar el lunes que viene jornada de luto oficial por el naufragio del barco pesquero en Terranova para mostrar condolencias y su apoyo al sector de la pesca. Quizá insuficiente, para las familias al menos. Reclaman que se presente el presidente o la ministra de Trabajo. Han salido a la calle para protestar por la suspensión de la búsqueda.