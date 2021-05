El Norte de Lucas: "Toca imaginar el mundo ideal de Pedro Sánchez, la España 2050"

LEER MÁS El Gobierno propone alargar la edad de jubilación, pensiones privadas y suprimir vuelos cortos en su proyecto de España 2050

España 2021, 16 por ciento de paro, saliendo de una pandemia que nos ha recortado más de 11 puntos el PIB, medio millón de personas en ERTE, más de 200.000 empresas cerradas, 323.000 autónomos sin trabajo, la Sanidad Pública exhausta, el problema catalán enquistado, la diplomacia española humillada, el sistema autonómico enfrentado a sus propias contradicciones, la extrema derecha crecida y en ebullición... Pero hoy toca imaginar un mundo feliz. Pedro Sánchez lo ha hecho y nos ha presentado la España ideal de 2050.

"Yo me lo creería porque parte de conocimientos técnicos de cien profesionales de lo más reputado, y todo ello envuelto en un gran clima de diálogo nacional. Es alentador. Ahora bien, vista ayer la incapacidad de Gobierno y oposición la incapacidad de ponerse de acuerdo en algo tan importante como lo que está pasando en Ceuta, con la inclinación del Gobierno a señalar responsabilidades en los demás, a incumplir no ya lo prometido sino lo firmado, y siendo público su gusto por el marketing político como estrategia, hay resquicios para pensar que esto es fuego de artificio. Es un gran texto pero el presentador no resulta creíble", reflexiona Lucas

El problema catalán

Vuelve el discurso soberano-independentista. Es tan evidente que el líder de la oposición en Cataluña, Salvador Illa, lo ha utilizado como ariete en la sesión de hoy. Cataluña es un laberinto, recuperando posiciones en el estrépito de la política nacional.

Las comunidades autónomas se disponen al reparto de los menas en Ceuta. Muchos de ellos solos con sin sus familias fueron a Ceuta en base a engaños y falsas promesas. Algunos han solicitado volver a Marruecos con sus familias, hoy en la Brújula conoceremos la historia de dos menores".