El Norte de Lucas: "En tiempo de tribulación, no es bueno mudanza"

La política es una ocupación ingrata, así comienza Juan Ramón Lucas su Norte.. Tienes todo previsto y un golpe de viento te cambia el rumbo y se te pone en contra. Todo por la negociación de Podemos en Cataluña, por un lado, y por el otro la utilización del caso de Pablo Hasel. Andaba afanado Podemos en resaltar las virtudes de su nuevo héroe mediático cuando la justicia le ha cambiado el pulso. Juan Carlos Monedero, imputado en el 'caso Neurona' por un supuesto abono de más de 26.000 euros por parte de la consultora mexicana al confundador de Podemos.

El PP de mudanza

En el PP después de su San Valentín de muerte, el presidente Casado ha tenido que tomar una decisión drástica. Se marchan de Génova para no seguir en un edificio investigado. Además hará un canal anónimo de denuncias contra la corrupción. No hace mucho, consideraba que esas medidas era algo cosmético. En tiempos de tribulación mejor no hacer mudanza, dice el refrán.

El toque de queda en Castilla y León

En Castilla y León, el señor Mañueco acepta la decisión del Tribunal Supremo, pero adelanta el cierre de la hostelería a las 20.00. Los hosteleros ya están pensando en reclamar todo el perjuicio que les supone. Y en Castilla y León le preguntaban al pesidente del Tribunal Supremo, el Magistrado José Luis Concepción sobre las afirmaciones de Pablo Iglesias cuestionando la democracia española, su respuesta: "la democracia de un país se pone en solfa desde que el Partido Comunista forma parte del Gobierno". Se pregunta Lucas, ¿Esto será considerado libertad de opinión?

Elsa, otro símbolo de esparanza

Al menos hoy, podemos decir que hemos vuelto a bajar de la barrera de los 400 puntos en la incidencia acumulada. Y como símbolo de esperanza el caso de Elsa. Una paciente de COVID que tras muchos días luchando contra el virus ha recibido el alta el día de su cumpleaños.

Y la problemática de los ERTEs. Hay retrasos en los pagos de hasta tres meses y los funcionarios ya muestran un evidente desgaste.