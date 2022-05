El Norte de Lucas: "Sánchez comparecerá por Pegasus gracias a sus socios independentistas"

El lío de Pegasus teje una red de hilos desordenados e incompatibles. El PP salva al Psoe de una comisión investigadora en el Congreso como pedían hasta sus socios de Podemos. Pero Podemos no salva a Sánchez de declarar sobre el particular en el Congreso. El amigo indepe que pedía comisión y declaración presidencial, vaya un amigo para Sánchez, es el que ha votado a favor de la comparecencia de Sánchez que declarará porque el resto de partidos lo consideran necesarios, y no habrá comisión de investigación porque el PP considera que antes hay otros pasos.

ERC dice que "no es una amenaza o una advertencia", es "información" que se "puede carga la legislatura". Parece un exceso o quizá no. Pero el PSOE ya ha encontrado al culpable, Feijóo, "un líder de oposición que ni está ni se le espera", asegura el portavoz socialista Héctor Gómez.

Un futurible es algo que puede hacerse si se dan las condiciones. El Gobierno o está eludiendo su responsabilidad o está anticipando que la señora Paz Esteban, directora del CNI, tiene una carta preparada con su destitución. El jueves comparece ante la comisión para explicar lo que sepa de Pegasus.

