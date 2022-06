El Norte de Lucas: la pasada de frenada de Adriana Lastra

Servida la polémica política de hoy. El PSOE a la desesperada. Sugiere la número dos del PSOE, Adriana Lastra, que para evitar salir a protestar a las calles después, es mejor que se vote a la izquierda en las elecciones andaluzas del 19J. No es tanto pedir el voto, como normalizar que si no te gusta un resultado electoral hay que salir a la calle a protestar lo que en una democracia pura no es muy rectilíneo. Le ha respondido Feijóo que le ha pedido además a Pedro Sánchez que desautorice a su segunda. Está Pedro Sánchez para eso. Dicen que en Moncloa tienen encuestas que les dan menos de 30 diputados.

Y tienen otros asuntos en el Gobierno. Desmentir que el anuncio del BCE de pensar en un mecanismo para evitar que se dispare la prima de riesgo en países como España, sea un síntoma de que las cosas van peor de lo que parece. No hay que preocuparse es la traducción que hace el Gobierno. Lo que ha hecho hoy el BCE es decidir que va a actuar para detener el aumento de la prima de riesgo en España, Grecia e Italia.

Y lo de Argelia. Ayer ponían a parir al ministro Albares en un tono y formas difícilmente aceptable. El propio Albares ha respondido de una beatífica manera. Las empresas no saben si pueden enviar sus pedidos al país que le llamó fulano.