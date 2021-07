El Norte de Lucas: "No nos pueden quitar lo confinado pero sí evitar que se siga el mismo camino"

El Norte de Lucas arranca con la decisión del Constitucional de que el confinamiento de la primera ola fue ilegal porque solo se puede confinar bajo el estado de excepción y no de alarma. "No nos pueden quitar lo confinado, pero sí que no vuelva a seguirse el mismo camino en una situación similar", apunta Juan Ramón Lucas. Todavía sigue por ver cuáles serán las consecuencias económicas de esto, teniendo en cuenta que hay que esperar para conocer qué ocurrirá con las multas puestas.

La magistrada del Tribunal cuyo voto ha sido decisivo para esta decisión ha destacado que ha recibido presiones para cambiar su opinión. Al Gobierno no le ha gustado nada esta sentencia, pero sí a Vox, que ha afirmado que "solo ellos votaron en contra". Sin embargo, en marzo de 2020 apoyaron la continuidad del estado de alarma. "Sanchismo de libro", manifiesta Lucas.

Mientras, la situación en Cuba sigue preocupando, pero los ministros del Gobierno no se salen de su guion y parece que "tienen alergia a llamar dictadura a una dictadura", en una revuelta que ya ha quitado la vida a un hombre. Por ahora, un miembro del Ejecutivo cubano ya ha dimitido por la excesiva fuerza. Además, nos preguntamos cuáles son los intereses turísticos y económicos de España en Cuba.

Y en España se dispara la Incidencia Acumulada y algunas comunidades restringen el ocio nocturno. En Cataluña, Aragonès ha pedido el toque de queda. En Canarias, la Justicia ya ha negado esta medida y Reino Unido ha dejado de recomendar viajar a Baleares.