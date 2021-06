El Norte de Lucas: "Los independentistas no pretenden negociar, pretenden imponer"

El buenismo conciliador del Gobierno de Sánchez respecto al independentismo y la crisis catalana se va diluyendo a medida que hablan los de Puigdemont. Además la ministra Belarra le ríe las gracias al independentismo y alienta el regreso del exiliado.

Lo que era convivencia, magnanimidad, confianza, comprensión de Pedro Sánchez queda barrido por los que tienen una estrategia de "confrontación del reino de España", como ha dicho en Más de Uno, Miriam Nogueras, portavoz de Junts per Catalunya".

Ione Belara ha clamado por el regreso del exiliado. "Normalizar la situación es normalizar la situación y no es normal que no estén en España", ha asegurado en Rac1. "Ya me dirá usted si con estos mimbres se puede construir un cesto de concordia sin que se caiga todo lo que contiene", reflexiona Lucas. Pide el Gobierno comprensión y confianza, pero así es imposible. Nogueras con Alsina ha asegurado que la negociación solo tiene sentido si hay independencia y amnistía. Pretenden imponer, no negociar.

Lo de la factura de la luz

Y la ministra Belarra se da cuenta de repente que ha subido el precio de la luz. Igual no se ha dado cuenta que el 20% de lo que pagamos por la luz son impuestos. Si quieren bajar el precio de la luz, ya saben que lo que tienen que hacer. Belarra ha venido a asegurar que la subida responde a una reacción de las eléctricas ante el primer Gobierno que quiere regular su situación.

¿Y la vacuna de la selección? Ahora resulta que no quieren Pfizer sino la de Janssen. Luis Enrique no sabe nada, eso sí, le fastidiaría mucho quedarse sin poder utilizar algún futbolista por reacción a una vacuna.