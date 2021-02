El Norte de Lucas: "Iglesias no distingue entre partidarios y votantes"

Mientras Pablo Iglesias cuestiona la calidad democrática de España diferentes miembros del Gobierno van lanzando mensajes en su defensa: "Van cuatro días de obviedades gubernamentaes sobre nuestra calidad democrática. Si Sánchez cada vez que sale se empeña en elogiar la calidad democrática es que preocupa mucho lo que dice Iglesias".

¿A quién molesta lo que dice Pablo Iglesias?

"Estamos diciendo la verdad y molesta a muchos". Esa es la frase de Pablo Iglesias pero, ¿A quién molesta? Juan Ramón Lucas lo tiene claro: "No molesta a la prensa, sino a su Gobierno. Hoy han defendido la democracia Marlaska y Margarita Robles, de los pocos que quedaban"

Entonces, pregunta de nuevo Lucas: "¿Quién se molesta señor Pablo Iglesias, la prensa o sus compañeros de Gobierno?"

Está tan inquieto Iglesias con la que se va a pegar en Cataluña que "no ve más allá". Y esto, en opinión del director de La Brújula, no le ayuda en nada. Sentencia Lucas que el gran problema de Pablo Iglesias es que no distingue entre partidarios y votantes y resume si argumento como de parbulario eso de que sí molesta es que será cierto.

Debate de las elecciones catalanas

El independentismo llega hoy al debate de La Sexta unido contra el señor Illa. Sin embargo, no renuncian a apoyar al Psoe en Madrid.mCómo hay que estar ciego de supremacismo para defender la solvencia en el veto, asegura Juán Ramón Lucas. Con este paisaje Pedro Sánchez está empezando a hacer cosas raras. Como ejemplo su respuesta de hoy sobre la legitimidad democrática.