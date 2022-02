LEER MÁS El Gobierno roza la convalidación de la Reforma Laboral con el apoyo del PDeCAT

El Gobierno roza con los dedos la convalidación de la reforma laboral pero exprime hasta el último minuto que no se rompa el llamado bloque de legislatura. Que no voten en contra Bildu y sobre todo Esquerra. Aprieta Yolanda Díaz que les insta a sentarse a negociar. Presiona Pedro Sánchez que pide que la reforma sea un espacio de encuentro. En Comú Podem dice a Esquerra que su no a la reforma laboral puede dificultar su situación en el Parlament de Cataluña. Pero los de Rufián no ceden y asegura que "alguien se ha pasado de frenada si pensaban que íbamos a firmar algo como si fueran las tablas de Moisés. Pero Yolanda Díaz insiste: "Los grupos políticos que voten en contra tendrán que explicarlo a los ciudadanos de este país".

Siempre se había medido la afiliación a la Seguridad Social con lo que entra por lo que sale. A ello se añade la tasa desestacionalizada. Hoy el Gobierno ha ocultado la primera para subrayar la segunda. Pero la treta no oculta que el comportamiento del empleo ha sido en 25 años.

Y polémica en el seno de la Unión Europea. La consideración formal del gas como verde y limpia ha generado recelos en países como Alemania, Austria o España. Desde la Unión justifican que tienen un papel fundamental en la transición.

Sigue la disputa con la mascarilla en exteriores. Algunas autonomías ya calculan cuando levantarán su obligatoriedad. Desde Galicia, Feijóo asegura que no hay ni cogobernanza ni nada y que no les informan desde el Ejecutivo, además de dejar claro que para ellos no es necesario el uso de la mascarilla.