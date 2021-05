El Norte de Lucas: "El Gobierno no acepta que los ciudadanos quieren usar AstraZeneca"

Después de la guerra por los indultos, llega la rebelión por las vacunas, y es que ayer dejaba claro el Gobierno que los menores de 60 que recibieron una primera dosis de AstraZeneca deben contar con la segunda de Pfizer. "Por ello informaron de los 4 muertos por trombos", reflexiona Lucas.

No obstante, esto no ha sido suficiente, ya que el 90% sigue prefiriendo utilizar el suero del farmacéutica anglosueca. Es cierto que estos datos se han recogido de comunidades autónomas gobernadas por el PP como Madrid o Andalucía, teniendo en cuenta que en el resto todavía no se ha restablecido el proceso de vacunación. Aun así, señala, "seguro que las socialistas también siguen el mismo camino".

Frente a esta cruzada, el Ejecutivo se ha encontrado con una resistencia que no esperaba y la ministra de Sanidad está recordando a los ciudadanos que no se puede elegir vacuna y pretenden poner trabas a que esto suceda.

Las autonomías se amparan en la ciencia, pero dan versiones contradictorias, ya que tanto las que defienden usar AstraZeneca como las que se decantan por Pfizer aseguran que se basan en criterios sanitarios. Por su parte, el Gobierno sigue justificándose por el estudio del Instituto Carlos III, que recomienda Pfizer. "La vacunación debe seguir, no podemos esperar", recuerda Lucas.

Los barones del PSOE se revelan por los indultos

Ayer sabíamos que antiguos cargos como Felipe González o actuales dirigentes socialistas como Pagé se oponían a conceder indultos a los presos independentistas. Hoy se une a ellos Alfonso Guerra. Los ambientes están muy caldeados y pretenden ir a más con la manifestación convocada en Colón a la que han confirmado su asistencia PP, Ciudadanos y Vox.

El estrategia de la formación liderada por Pablo Casado pasa por recoger firmas contra los indultos y presentar mociones de censura en los 8.000 municipios españoles para conocer qué piensan todos los políticos sobre este tema.