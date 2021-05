El Norte de Lucas: 'El Gobierno infla la vela de los indultos con el fuelle de la concordia'

El Gobierno navega con la vela dialéctica hinchada en medio de la tormenta de los indultos. Ayer Pedro Sánchez reculó pasando de término revancha a castigo, hoy el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha hecho confesión de fe institucional en el Tribunal Supremo.

"Si esto no es una agresión que venga Dios y lo vea", reflexiona Lucas. Van a indultarles con un texto que tendrá que redactar el ministro y firmarlo el rey. La última en pronunciarse es la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero que también habla de concordia. ¿Qué concordia? ¿En la España que no es independentista?, se pregunta lucas que añade que aquí solo hay una parte que no para de exigir. El presidente socialista García-Page o Felipe González han rechazado el indulto en estas condiciones. Pero el Gobierno se mantiene e infla la vela con el fuelle de la concordia.

Hoy en el Parlamento, Iván Redondo, jefe de marketing del Gobierno, ha vuelto a sacar brillo a la concordia pero ha aportado una explicación: "Creo que para arreglar lo que ha pasado en la última década se necesita un liderazgo valiente", ha asegurado.

Prórroga de los ERTE

Hoy han firmado los interlocutores sociales la prórroga de los ERTE. En este asunto de poner barreras en el tsunami de la pandemia con los ERTE o ayudas a los autónomos, está haciendo el Gobierno lo que cabe esperar de un Gobierno eficaz en este sentido. Además la OCDE prevee para España un crecimiento mayor del esperado pero advierte que no hay que abandonar las medidas de apoyo antes de que esté consolidada la recuperación.