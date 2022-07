El Norte de Lucas: "La gestión del gobierno suma datos formidables, como también lo son las cifras de inflación"

Cuando escucho a alguien en público hablar de algo formidable, no dejo de acordarme de aquella radio de mi infancia, del "ustedes son formidables" de Alberto Oliveras. Aquel programa que tocaba la piel solidaria de los españoles, que movilizaban sus ganas de ayudar en los años 60 y 70. Éramos formidables, ayudábamos, nos desvivíamos... La España de la dictadura encontraba un hueco para sentirse útil.

Y a riesgo de que me acusen de actuar contra el gobierno actual o deslegitimarle por establecer comparaciones odiosas, confesaré que me he acordado de aquel programa y de aquella España cuando he escuchado al presidente Sánchez valorar los datos de empleo.

Ustedes son formidables, señores datos. Y el gobierno, que "genera confianza, estabilidad y cohesión", aún más. "Formidables", dice Sánchez y se apresta a vender sus logros. La oposición y la prensa crítica, por el hecho de serlo, conspira y se carga de intenciones antidemocráticas, pero la gestión del gobierno suma datos formidables, como también lo son las cifras de inflación, pero esto en su acepción de exagerados, excesivos y enormes. Cómo serán que el gobierno ya recula de su entusiasmo de provisionalidad.

Esta persistencia implica dificultades y esa toma de decisiones a lo que obliga es a una precisión quirúrgica y eficacia que hasta ahora no hemos visto: no se ha parado la subida de la luz ni la tragedia de los combustibles. Todo en este país hoy es formidable, hasta el entusiasmo del gobierno con los formidables datos del paro.

Quédese con esa idea un rato en su mente con los ojos cerrados. Cuando vuelva a abrirlos, a ver qué realidad se encuentra.