El Norte de Lucas: Los gasolineros estallan pero desde la colina del Gobierno todo se ve bien

Pablo Casado ha anunciado en el Congreso del PP que deja su escaño. Da un paso a un lado pero volverá a ponerse al servicio de Feijóo. En una jornada en la que el Gobierno ha dado las gracias a los gasolineros y estos les ha devuelto una sonora peineta.

Todo esto consigue acallar algo el caos chapucero de la rebaja de 20 céntimos. Demuestra con claridad que una cosa es la realidad y otra lo que se ve desde las colinas del Gobierno. La ministra Montero da las gracias a las gasolineras y habla de alguna cuestión puntual en alguna gasolinera. Los gasolineros financian su bolsillo a las gasolineras.

Déjeme usted dinero que ya se lo devolveré si todo esta correcto. Y si no se lo he devuelto entienda que se lo he desestimado. "Es incomprensible. Es como decir invito a todos los ciudadanos a cenar en las gasolineras pero pagan ellos". Las quejas aumentan por momentos tanto en gasolineros como en clientes que están esperando horas para repostar y no saben cómo se aplica el descuento.

Pero desde el Gobierno todo se ve bien. Y siguen con lo del "compromiso de un Gobierno que no quiere deja a nadie atrás".

Y en el Congreso del PP ha estado Rajoy, Casado y Aznar. Este último ha dicho "dónde quiera que esté, gracias, Pablo". La noticia más relevante es el ascenso de Elías Bendodo, que será el número tres del PP, el que era la mano derecha de Juanma Moreno.