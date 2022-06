El Norte de Lucas: "España es un país más de moderación que de los que hacen alianzas con los que la quieren romper"

La izquierda silente, irredenta. Más allá del PSOE no se ha escuchado voz alguna tras el desastre en Andalucía. Los socialistas no parecen aún haberse recuperado del zambombazo y no se sabe si lo han entendido. No hay autocrítica solo hablan de hacer una reflexión. En la Ejecutiva hay división, algunos creen que deben ocupar el espacio de centro izquierda. Otros el camino contrario, afianzarse en la izquierda. Como si esta no se hubiera despeñado en Andalucía. Son tres elecciones seguidas perdidas. Madrid, Castilla y León y Andalucía ¿No será que el problema está en el PSOE y en su pegajosa red de alianzas?

El resultado de Juanma Moreno vuelve a ponernos ante la realidad de una país de centro, que es más de moderación y certezas que de alianzas con los que renuncian a España. El PSOE sigue sin entender nada. Pero hay otros que sí han abierto camino y una lectura correcta. Han devorado el espacio de Ciudadanos, han tomado votos del PSOE. Y hay acción de gobierno. Lo dice el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que muy del PP no es.

Ciudadanos desaparece, su líder Juan Marín se ha roto con Alsina al hablar del mensaje que ha recibido de sus hijos que le han dicho "por fin hemos recuperado a nuestro padre". Pero en la formación naranja no decae la moral y hablan de reinventarse.

Y lo de Vox. Olona llegó a preguntarle a Moreno en un debate si estaba dispuesto a ser su vicepresidente. Y habla de "terrorismo informativo". Cargando contra el mensajero, pero así mandan los cánones de la política cutre.