Psicología: ¿Qué es el síndrome del cuidador?

¿Quién cuida al cuidador? La psicóloga María Jesús Álava Reyes nos habla del síndrome del cuidador, las alteraciones físicas y psíquicas que sufren las personas que cuidan de enfermos dependientes.

¿Cuándo sufrimos el síndrome del cuidador?

María Jesús nos explica que una persona padece el síndrome del cuidador cuando "no puede más y no le da tiempo a recuperarse de ese cansancio físico. Cuando todo lo ve negro y se siente injustamente tratada. En definitiva, cuando no tiene fuerzas para continuar", explica.

El cuidar a una persona dependiente que necesita nuestra atención constante, "supone un cambio drástico en su vida habitual, una gran carga a nivel físico y psíquico", y esto deriva en "dificultades para poder dormir, cansancio generalizado y alteraciones psíquicas como la apatía o agresividad".

¿Cómo podemos prevenirlo?

El primer paso para salir de ese bucle de desesperanza es "ser conscientes de las alteraciones que sufrimos. Es fundamental que nos comuniquemos con nuestros sentimientos", explica María Jesús. Después, debemos preguntarnos: "¿de verdad no hay nadie que nos pueda ayudar? ¿Familiares u otra posibilidad? Tan importante como ayudarles es ayudarnos a nosotros y es importante no aislarnos", señala la psicóloga.