El monólogo de las ocho: "Sánchez debe convocar unas elecciones sin esperar ni un minuto más"

Los jefes de inteligencia de Estados Unidos han comparecido hoy en el Congreso para definir su relación con Rusia. Para confirmar si la diplomacia y la defensa sigue pensando que Vladimir Putin es una amenaza para Occidente. Es primera “Evaluación de amenazas mundiales” del segundo mandato del presidente Trump y debe establecer un asunto crucial: si Rusia sigue siendo un enemigo.

Desde luego, la administración Trump, y con especial neurosis su vicepresidente JD Vance, habla de Europa y con Europa en un tono más hostil que con la Rusia de Putin.

Hoy además, gracias al error de Signal que ha permitido aflorar algunas conversaciones privadas de Vance, las naciones de la Unión Europea ya saben que no es una pose. Se expresa igual cuando no tiene delante un micrófono.

De ahí que la Evaluación de las amenazas mundiales que hace la Unión Europea haya cambiado drásticamente, radicalmente, y quiere que sus ciudadanos sean igualmente conscientes de que viven en un tiempo nuevo.

Mañana Bruselas presentará su estrategia de preparación, que es una forma eufemística de llamarle a la defensa. Y quizás lo más ¿alarmante? Lo más llamativo… es que le va a pedir a los ciudadanos que estén preparados para una agresión militar. Bruselas pide que todos los hogares europeos tengan reservas de agua, medicamentos, baterías y alimentos para subsistir 72 horas sin ayuda externa.

Nada que no se hubiera vivido durante la pandemia, ensayo general de una crisis mundial. Desgraciadamente no era un simulacro. En realidad lo que pretende Bruselas es trasladar a la ciudadanía una nueva conciencia. De ahí que sea del todo absurdo acudir a estos debates cargado de eufemismo como hace Pedro Sánchez. Lo que pretenden nuestros socios no es solo llenar sus arsenales sino además que se note y por eso habla de rearme.

De hecho, los franceses recibirán en sus casas este verano un manual de supervivencia para grandes emergencias. El ejecutivo está corrigiendo y editando un folleto largo, de unas 30 páginas con una serie de medidas y que invita a proveerse de un kit de supervivencia por si se producen ciberataques, catástrofes naturales o “amenaza inminente”. El texto evita referirse a una guerra pero es evidente que ese es el fantasma que recorre todo el texto.

Hoy le ha preguntado a María Jesús Montero por el tema y ha contestado una colección de obviedades

El Gobierno ha decidido que la mejor respuesta a la pregunta de por qué no van a presentar una ley de Presupuestos es el sarcasmo.

Así que celebrar un debate sobre política general y las prioridades de este ejercicio es, a juicio de Pilar Alegría, una pérdida de tiempo. Se podría hacer una lista con lo que de verdad es una pérdida de tiempo, empezando por la rueda de prensa que Alegría propina después del Consejo de Ministros.

Está muy bien lo que le contesta Peláez, nuestro José Peláez, cronista de provincias: «Yo no voy a presentar la declaración de al renta para no hacer perder el tiempo a la Agencia Tributaria». Añado yo… Total, si me va a salir a pagar…

Porque esta es la lógica del Gobierno. No es verdad que estén velando por el tiempo de sus señorías que saben que no lo va a dedicar a nada más útil que a un debate de Presupuestos,. De hecho todas las fuerzas políticas sin excepción se lo están pidiendo al Gobierno…

Y lo que es más importante, se lo está exigiendo la Constitución. No lo presentan porque revela con toda su crudeza el fraude en el que se ha convertido la legislatura. Llevamos días haciéndoles el mismo diagnóstico y lo repetiremos las veces que haga falta. Sánchez no ganó las elecciones y suplió la ausencia de una mayoría social con una legítima mayoría parlamentaria para ser investido.

Esa es la fuente de la legitimidad del presidente y si esa mayoría ya no existe es que esa fuente se ha secado. Debe convocar unas elecciones. Sin esperar ni un minuto más.

Hoy un periodista de Onda Cero, Juan de Dios Colmenero, le ha preguntado a Félix Bolaños por esta obligación constitucional y la interpretación que hace es bien exótica.

No, hombre. No hace falta ser Kelsen La prórroga es un mecanismo que se activa después de que se tumba la ley de Presupuestos… pero han de presentarse… más que nada porque no hacerlo es una forma de pervertir la legislatura.

Quizás en un exceso de optimismo, hoy varios periódicos… El Mundo, El Español… señalan la vía del recurso al Constitucional, porque el incumplimiento es tan flagrante que al Tribunal le sobran argumentos para sentenciarlo. Quizás le faltan argumento pero lo que le sobra es autonomía, porque el Constitucional actúa como una prolongación del ejecutivo y funciona como su tuneladora, para ir abriendo caminos subterráneos para la política.

Tal fue la amnistía encubierta de los ERE y de Griñán, Chaves y Magdalena Álvarez que ahora la Audiencia de Sevilla pretende impedir. Pero es tal el compromiso de Conde Pumpido con el Partido Socialista que está dispuesta a fajarse con quien sea.

El presidente del Tribunal Constitucional planteó ayer a los magistrados de la Sala Primera la posibilidad de impedir que los jueces españoles puedan acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) cuando se muestren en desacuerdo con un fallo adoptado por la corte de garantías.

Lo que pretende es cerrarle el paso a la Audiencia de Sevilla, que ya saben que va a recurrir al TJUE la amnistía encubierta de los ERE… pero esto es algo fabuloso, porque este órgano de garantías se ha erigido de forma usurpadora en tribunal de casación del Supremo, (((El Constitucional, un órgano de extracción política en el que no todos sus magistrados son jueces… entrando a interpretar tipos penales y enmendándole la plana a la cúpula judicial de este país))) y ahora pretende que nadie le pueda decir que lo suyo es un atentado contra el Estados de Derecho y el Imperio de la ley.