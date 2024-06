El monólogo de las ocho: "La renovación del CGPJ ha sido un apaño bipartidista con el auspicio de Bruselas"

Cinco años después, más de 2000 días… hay un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. No ha sido promovido por las Cámaras como dicta la Constitución sino un apaño bipartidista con el auspicio de Bruselas.

Ahora les contamos los detalles de este acuerdo, porque no sólo incluye la renovación del órgano de Gobierno de los jueces sino de manera simultánea una reforma de la ley para dotar de mayor independencia a la Justicia, con diversas medidas que el PP contemplaba en su programa y que hoy celebra como una victoria. ¿También un cambio un sistema de elección de los vocales de l Consejo? Uy, ahí es donde puede estar la trampa, porque esa ley no incluirá el cambio en el sistema de elección sino el compromiso de estudiar un sistema propuesto por el nuevo Consejo y que llegará al Congreso mediante una proposición de ley.

Pero… el PP hoy considera a pesar de que esa era su reivindicación nuclear, el acuerdo le permite cobrarse algunas victorias como el equilibrio de 10 a 10 en la composición del Consejo, que por primera vez el presidente del Supremo sea elegido sin candidatos políticos y al menos 12 votos o la prohibición de nombrar a un ministro como Fiscal General del Estado. Vamos a conocer las líneas básicas del acuerdo de los cinco años.

Así que hoy tanto el PSOE como el PP, tanto el PP como el PSOE, se muestran victoriosos porque puede exhibir algunos logros. El PSOE celebra el fin de la anomalía y el PP que en la negociación ha podido obtener alguno de los objetivos de regeneración que Núñez Feijóo había propuesto en aquella cita de Cádiz.

La ley incrementa a 20 años el tiempo que deben haber cumplido los miembros de la carrera judicial para poder ser nombrados magistrados o magistradas del Tribunal Supremo.

Introduce un régimen de incompatibilidades para poder ser designado como vocal del Consejo General del Poder Judicial.

Quizás lo más importante sea la necesidad de una mayoría de tres quintos de los vocales del Consejo General del Poder Judicial para el nombramiento de los Presidentes de las Audiencias Provinciales. Y luego un detalle que es la imposibilidad de que se pueda producir un nuevo caso como el de Dolores Delgado.

En cuanto al sistema de elección… ya veremos… porque la primera tarea que tiene encomendada el nuevo Consejo es elaborar una propuesta. Pero luego eso hay que votarlo en el Congreso y… ni siquiera el grupo socialista está dispuesto a avanzar hacia un sistema en el que los jueces elijan a una parte de los vocales del CGPJ.

Hoy había una cierta expectación por la opinión de Isabel Díaz Ayuso, porque era conocida su resistencia a pactar con el PSOE la renovación del Poder Judicial y la verdad es que se ha mostrado bastante partidaria de las condiciones.

Quien en cambio está agraviado es… el resto de los partidos… porque consideran que este es el festival del bipartidismo. Por partes… a la derecha del PP. Vox considera que esta es una traición y que el PP pierde toda la autoridad para denunciar los desmanes del PP.

Y Esquerra o Podemos acusan de lo mismo al PSOE. De hecho dicen que tiene un nuevo socio, que es el PP y se han expresado en términos durísimos sobre el acuerdo. De lo que se deduce que no sólo van a votar en contra de la lista de vocales y de la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial. Escuchamos en primer lugar a Gabriel Rufián, que está muy decepcionado con su socio por haber pactado la composición del CGPJ con el PP.

Y ustedes se preguntarán que donde se ha metido Yolanda Díaz… pero es que es la portavoz de ultratumba de Sumar.

Vamos a ver… Sumar tiene dentro casi veinte partidos. Pero no sólo no elegirá ningún vocal del CGPJ sino que además no verá satisfecha su principal reclamación que es cambiar los requisitos para el acceso a la carrera judicial.

La verdad es que Sumar tiene una voz más tenue y en esto no ha pintado nada, pero hace como que celebra el acuerdo, lo cual ya revela el estado comatoso de esta plataforma, la falta de autonomía de Yolanda Díaz. Que se tiene que limitar a criticar al PP en estas circunstancias.

Han ocurrido más cosas hoy… Y han ocurrido en Bruselas… ya se han repartido los cargos de la nueva cúpula de la Unión Europea. Este es el resultado de las pasadas elecciones al europarlamento, que a pesar de que parece que lo han convulsionado todo, han perpetuado una coalición entre populares y socialdemócratas con algunos nombres bien conocidos.