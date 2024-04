El monólogo de las ocho: "Quién sabe si el PSE termina siendo el socio de un gobierno de Bildu"

Ya están comenzando los primeros actos de inicio de campaña en el País Vasco. Las caravanas electorales arrancan a la medianoche para unas elecciones de extraodinaria relevancia en la que todos los candidatos son nuevos. Todos. Hasta el del PNV, que no presenta al actual lehendakari, sino a Imanol Pradales, al que recientemente le preguntábamos en La brújula por cómo se explica esto y él lo enmarca en un necesario relevo generacional que pronto alcanzará también al partido.

En cualquier caso, el desgaste electoral del PNV es evidente y es lo que permite aventurar a las encuestas una disputa al filo con Bildu por la hegemonía del País Vasco. Qué caso, el de Bildu. Ha bastado con que Arnaldo Otegi pusiera a uno de los suyos para que el pasado del partido quedara completamente olvidado.

Bildu es socio estable de este Gobierno y quién sabe si el PSE termina siendo el socio de un gobierno de Bildu

A ver si Pedro Sánchez además de darse unos paseos por el Valle de los Caídos puede ocuparse de una memoria más reciente y de los más de 300 asesinatos sin resolver de ETA o de la complicidad de Batasuna y sus herederos en la legitimación del terrorismo. Bildu es socio estable de este Gobierno y quién sabe si el PSE termina siendo el socio de un gobierno de Bildu, desde luego nada garantiza que eso no vaya a ocurrir. Se lo preguntábamos aquí mismo a Pradales, ¿se acuerdan? ¿Qué garantía tiene de que los socialistas no vayan a investir a Bildu a pesar de que prometen que solo investirán a un lehendakari del PNV?

Claro que tampoco el PSE tiene la garantía de que el PNV no vaya a gobernar con Bildu. Entre otras cosas, porque puede que la suma entre PNV y PSE no dé por sí sola. Es que parece que estas elecciones son un puro trámite y no es verdad. En esto creo que tiene razón Pablo Pombo. Puede que estas elecciones vascas tengan más repercusión en la política nacional que incluso las catalanas.

Por lo demás, Pedro Sánchez persiste en la caricatura, porque ha inaugurado la campaña con la tradicional apertura de tumbas. Ya saben que es costumbre que cada vez que se avecinan unas elecciones a Sánchez le coincide con alguna escaramuza en Cuelgamuros y no iba a ser esta vez una excepción. Con lo necesaria que es la memoria en el País Vasco. Quizás dentro de veinte años. Que hoy no conviene. A quien hace hoy memoria en el País Vasco se le llama oportunista… o peor.

El fichaje de Mbappé es una operación minúscula comparado con el culebrón David Broncano

No ha podido ser. Como se dice en los deportes. No ha podido ser. El fichaje de Mbappé es una operación minúscula comparado con el culebrón David Broncano. Es que hoy se ha reunido el Consejo de RTVE y… nada… no ha conseguido cumplir con los deseos de Moncloa de aprobar el millonario contrato de Broncano para el prime time de la pública. Es un contrato inconcebible en un cadena privada, o en una empresa que dependa de unos resultados. Entre otras cosas porque prescinde de los resultados entre sus cláusulas.

Y sólo denota la voluntad de control del Gobierno, no sólo sobre los medios públicos porque en realidad lo único que pretende es hacer daño a un programa que le resulta incómodo, como es el Hormiguero de Pablo Motos. No le gusta a Sánchez lo de las Hormigas o Juan del Val o Rubén Amón, a saber. Igual Tamara Falcó. Y entonces lo que hace es empeñarse en una sobrepuja con dinero público. Cueste lo que cueste… total, pagan otros… Y además, si hace falta recortamos 15 minutos los informativos, que ahora el control ideológico se hace en los programas de entretenimiento.

¿Qué ha ocurrido hoy en el Consejo de RTVE? El Consejo de Administración de la Corporación Pública ha vuelto a paralizar la votación sobre la contratación del presentador y de su programa La Resistencia al no alcanzar los votos a favor y ante la ausencia de la ex presidenta Elena Sánchez, que no ha acudido al Consejo ni ha delegado su voto. Es una forma de eludir la presión. Es que fue este contrato el que ha acabado con su mandato.

Ahora se desconoce si la recién nombrada presidenta provisional, Concepción Cascajosa, militante socialista, volverá a presentar el fichaje para que lo vuelvan a votar los consejeros. Porque el contrato no ha sido aprobado pero tampoco ha sido tumbado. ¿Y a qué tanto empeño? ¿Ustedes recuerdan semejante empeño alguna vez por colocar un programa concreto en la parrilla de la 1? Pues esa es la noticia. El empeño. Lo que ya sería el recopetín es que el programa conservara su nombre y se llamara La Resistencia.

VÍDEO DEL MONÓLOGO