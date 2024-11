El monólogo de las ocho: "Nadie miente en sede judicial para empeorar su situación y Aldama se ha autoinculpado"

Nadie miente en sede judicial para empeorar su situación y cada una de las acusaciones que hace Víctor de Aldama le inculpan en primer lugar a él. Porque al revelar que le pagó cientos de miles de euros en comisiones a José Luis Ábalos, a Santos Cerdán o a Koldo Eizaguirre está confesando que es un corruptor.

Nadie miente para empeorar su situación. Y Aldama se ha autoinculpado y ha confirmado que el perfil que le dibuja la investigación de la Guardia Civil como muñidor de una organización criminal es cierto.

Mentiríamos si dijéramos que alguien esperaba que Víctor de Aldama fuera a detonar semejante bomba y es verdad que cada una de sus acusaciones deberán ser sometidas a contraste, pero las ha pronunciado en sede judicial y consciente de que esas pruebas que en primer lugar le incriminan a él o ya las tienen o se las van a reclamar.

Antes que eso hay una cuestión prejudicial. Seguramente usted recuerda una fotografía publicada en la portada de El Mundo en la que posan sonrientes Pedro Sánchez y Víctor de Aldama. La tomó Koldo en una zona reservada de un acto restringido del PSOE, no de un mitin abierto al público.

Si usted vio esa foto es porque quien se la entregó a un periodista quería poner al presidente en una situación de compromiso. Pedro Sánchez había eludido en tres ocasiones la respuesta a una pregunta muy concreta. ¿Tuvo usted alguna relación con Víctor de Aldama? Cuando esa foto llegó a la portada del periódico, Sánchez no pudo eludir más una respuesta. Pero se cuidó mucho de ofrecerla sin que quedara un registro sonoro de la misma. En el avión oficial, en corrillo informal con los periodistas, dijo «No he cruzado jamás una palabra con esa persona».

Hoy le han vuelto a preguntar ya ante un micrófono. Ha evitado la respuesta. ¿Sigue sosteniendo que no ha cruzado jamás una palabra con esa persona? Conviene saberlo.

Hoy Víctor de Aldama le ha dicho al juez que la fotografía que se hizo con Pedro Sánchez en la zona reservada de un acto político del PSOE no fue casual, que Sánchez quiso conocerlo y que ese día, en la zona reservada de un acto restringido, no de un mitin, se dirigió a él con palabras de agradecimiento. «gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado».

Sánchez dice que todo lo que Aldama ha testificado ante el juez es mentira. Víctor de Aldama ha querido comparecer a petición propia ante el juez y se ha autoinculpado de varios delitos. Ha confirmado que el perfil de corruptor que de él dibuja la investigación de la Guardia Civil es cierto. Luego ha aportado información sobre a quién ha corrompido y aunque solo se confirmara un 5% de las gravísimas acusaciones que ha hecho sería motivo suficiente para que cayera todo el Consejo de Ministros, empezando por el presidente del Gobierno.

Primera consecuencia de su declaración. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado esta tarde al magistrado Santiago Pedraz, instructor de la trama de los hidrocarburos, que acuerde la puesta en libertad de Víctor de Aldama tras la confesión prestada por el comisionista. Cuenta a esta hora Ángela Martialay que el fiscal Anticorrupción Luis Pastor considera que la colaboración prestada por Aldama ha sido sincera, ya que ha asumido la comisión de varios delitos, aportado detalles nuevos a la investigación y matizado otros que obraban en el sumario.

Su declaración implica al presidente del Gobierno como conocedor y consentidor de sus manejos, al anterior secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, al actual secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y ha referido reuniones con Begoña Gómez y con Teresa Ribera.

Este personaje, para referirse a Víctor de Aldama, viene a sustituir a aquel, «esa persona de la que usted me habla» con la que se referían a Luis Bárcenas, sólo que los delitos de que se le acusan a Aldama hacen palidecer a los del anterior.

El diputado José Luis Ábalos ha emitido un comunicado que dará «cumplida respuesta a cada de las afirmaciones que considera difamatorias en sede judicial cuando sea interrogado. El PSOE ha anunciado que tomará acciones legales contra Víctor de Aldama. Cuando esas acciones judiciales se concreten y se presenten, no sólo se anuncien, les daremos cuenta de la noticia.

Desde luego el PSOE entero se ha implicado en la defensa de Pedro Sánchez. Porque si bien no hay ninguna grabación suya diciendo que jamás había cruzado una palabra con Víctor de Aldama, no hay un sólo portavoz que no lo haya dicho, porque se sintieron autorizados para ello cuando leyeron el entrecomillado de aquel corrillo que recogieron los periodistas

La oposición ha pedido la dimisión inmediata de Pedro Sánchez y como tal cosa es improbable, Alberto Núñez Feijóo ha aludido a sus socios parlamentarios. En concreto se ha dirigido al PNV. Desde luego si pretende urdir una moción de censura, le valdría con parafrasear el discurso de Pedro Sánchez en la moción de censura que lo llevó al Gobierno. Cuando dijo aquello de que: «La corrupción actúa como un agente disolvente y profundamente nocivo para cualquier país. Disuelve la confianza de una sociedad en sus gobernantes y debilita en consecuencia a los poderes del Estado».

En cualquier caso, Feijóo todavía no ha anunciado la moción de censura.

Lo que ocurre es que hoy el presidente del Gobierno siente que ha superado una cuestión de confianza. Antes de la declaración ante los periodistas en el patio del Congreso, esa que han escuchado, sí, la de la inventada. Menuda inventada. Estas palabras de Pedro Sánchez han sido pronunciadas en el patio del Congreso. Después de un pleno que comenzaba con el espectáculo peronista de todo su grupo puesto en pie para aplaudirle los socios le han aprobado al Gobierno el paquete fiscal en agónica votación, después de que Podemos aceptara una vaga promesa de prorrogar la tasa de las energética. La forma habitual con la que este Gobierno va salvando sus votaciones.