El monólogo de las ocho: "Llamar a esto caso Koldo es ridículo, este es el caso PSOE porque afecta al corazón de la organización"

Basta con la lectura de los delitos por los que será investigado: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.

Un secretario de Organización investigado por su posible integración en organización criminal. Llamarle a esto caso Koldo es ridículo. Ya es empequeñecerlo llamarlo caso Ábalos. Este es el caso PSOE porque afecta al corazón mismo de la organización.

Y esto no es una obsesión de un arribista ni la campaña de un sindicato ultra ni la colección de bulos de unos seudomedios al servicio de una agenda reaccionaria. Esta es una investigación penal en la que el juez Leopoldo Puente, después de estudiar el material indiciario a su disposición, de leer los informes policiales y de contrastar las declaraciones de Ábalos, Koldo y Aldama aprecia motivos sólidos para pedirle al Congreso avanzar en la investigación de un aforado: el diputado José Luis Ábalos.

Parece que el sarcasmo no es suficiente para zanjar la investigación. El juez no parece sensible a los contradictorios informe de Óscar Puente ni al desdén de los portavoces socialistas. Más bien parece que el juez le da crédito a algunas de las graves acusaciones de Víctor de Aldama y estima el valor probatorio del material que le ha entregado la Guardia Civil. Por el contrario, no parece que le haya convencido el nebuloso relato lleno de lagunas de Koldo García.

Por eso va a seguir la liturgia prevista, que es pedir el suplicatorio al Congreso para poder avanzar en la investigación de los posibles delitos de José Luis Ábalos. Repetimos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.

Ahora el grupo socialista va a tener que decidir. Bueno… el grupo socialista no va a decidir nada, de hecho quien dirige el grupo suele ser el último en enterarse de todo… en una organización tan vertical decidirá directamente el secretario general, que es Pedro Sánchez.

Ábalos es el hombre más importante de su vida política. La pandilla del Peugeot era escueta… Ábalos, Cerdán y Koldo… estos son los que le sacaron de la depresión profunda tras la defenestración del Comité Federal y le animaron a luchar federación por federación para reconquistar el partido en unas primarias.

Ábalos le acompañó del Peugeot a la Moncloa, el que ejerció de portavoz en la moción de censura en la que Pedro Sánchez prometió que llegaría al Gobierno para limpiar de corrupción España.

Y qué hará el PSOE ahora con su exsecretario de Organización. pues algo han adelantado Patxi López y Félix Bolaños.

Ya sabemos que Óscar Puente querría dictar él sentencia con sus contradictorios informes y auditorias, pero eso corresponde a un juez. Digo contradictorios… porque primero su auditoria fue incriminatoria y luego sus informes fueron exculpatorios. Y lo fundamental: que una y otros son perfectamente irrelevantes, porque hablamos de un procedimiento reglado que dirige un juez.

Pocas cosas más graves le pueden ocurrir a una organización que su Secretario de Organización sea investigado por delitos tan graves como integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.

Pero el presidente del Gobierno tiene otros problemas en su entorno más cercano. Hoy ha regresado Begoña Gómez a los juzgados. Y hoy sí se ha prestado a hablar aunque únicamente para responder a las preguntas de su abogado.

Su abogado es el exministro del Interior socialista Antonio Camacho. Ha debido de ser un interrogatorio muy bien medido y ensayado porque ha constado de 35 preguntas que se han ventilado en 35 minutos. A minuto por respuesta.

Le ha servido para negar su intención de apropiarse de ninguna propiedad de la Universidad Complutense incluido el software para el que medió con empresas como Google, Indra y Telefónica. Que le hicieran gratis un trabajo de 150mil euros sería debido a su poder de convicción porque ella dice que nadie le dio ningún trato de favor por ser mujer de Pedro Sánchez.

Hay una frase que quizás sea lo que quede de esta declaración. El rastro para los historiadores. Ante las preguntas sobre dos de los delitos que se le imputan, apropiación indebida e intrusismo, Begoña Gómez alega "Yo soy de marketing, no sé de jurídico".

Y ante esta panorama hemos asistido a una de las sesiones de control más ridículas de la legislatura y créanme que se trata de una competición más disputada que la Champions. Pero es que si ya es un liturgia absurda lo de hoy ha sido de bochorno. Por la profusión de chascarrillas tontines y de jueguecillos de palabras. De verdad que hay un problema con la conversación pública de este país si tiene que descender a estos niveles. Con las debidas excepciones. Ha habido una muy buena intervención de Álvarez de Toledo sobre la tribuna y algún que otro destello de madurez retórica. Pero en fin.