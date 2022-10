El monologo de las ocho: "El Gobierno se ha puesto a protestar contra el Gobierno"

Lo que ha dicho el Banco de España no puede ser más anticlimático. Hoy, justo en plenos fastos por los Presupuestos con más gasto de la historia, ha llegado el regulador con su baño de realidad y ha sugerido que estas cuentas nacen obsoletas, porque prevén un crecimiento que no se va a producir.

Veamos. El Banco de España ha subido cuatro décimas la previsión de crecimiento de este año. Esto no sería demasiado grave si no prevea que 2023 va a ser mucho peor de lo que el Gobierno ha proyectado.

Así que el regulador dice que el el parón económico es más abrupto de lo que el Gobierno admite. ¿Un gobierno que minimiza la crisis para apurar sus últimos meses en una orgía de gasto? Esto suena demasiado familiar.

Este miércoles era el día de celebrar con un gran despliegue propagandístico que se han aprobado las cuentas con más gasto de la historia. Pedro Sánchez y Cuca Gamarra, presidente del gobierno y portavoz del PP, se enzarzaban en el Congreso a cuenta de los Presupuestos, valga la redundancia.

En España no hay mayor proeza política que gastar mucho dinero, así que la euforia del Gobierno estaba garantizada. Pero han ocurrido dos hechos que han empañado los fastos. Uno es que el Banco de España ha sugerido que los Presupuestos todavía no se han aprobado y ya pueden haber sido superados por la realidad. Porque la realidad de la economía española puede ser mucho más áspera que la proyección propagandística que de ella hace el Gobierno.

La previsión que hace el Banco de España se acompaña hoy, incluso rima, con la sensación que embarga a los empresarios. El Círculo de Empresarios ha celebrado una encuesta entre 200 empresas de diferentes tamaños y la abrumadora mayoría tiene una idea bastante lúgubre del futuro. Ellos tienen el termómetro sumergido en la economía, por algo están transaccionando en el mercado. La inmensa mayoría considera España no recuperará el nivel de PIB previo a la pandemia hasta después del año 2023. Ven la situación mala o muy mala y comparten o incluso exceden el pesimismo del Banco de España respecto de 2023.

Lo otro que ha ocurrido, lo segundo que empaña los fastos de los Presupuestos es que el Gobierno se ha puesto a protestar contra el gobierno. El Gobierno es desleal y tramposo, dice el Gobierno. Ya se estarán imaginando que les hablo de la última afrenta que ha soportado por Podemos. Una tan grave que no tienen más remedio de quedarse en el Gobierno.

A ver, leo en El Independiente: «Hacienda replica a Podemos a cuenta del Presupuesto de Defensa: "Parece que son tontos". ¿A qué se refieren? Pues que Podemos denuncia que nadie les aviso de que iba a subir un 25% el gasto militar en los Presupuestos. Y, claro, Hacienda replica que parecen tontos, porque, hombre, una partida de 2.500 millones de euros no es fácil de ocultar en un presupuesto. ¿Pero cómo es que no se han enterado? Esto de "parecen tontos" lo dicen a El Independiente fuentes de Hacienda pero la ministra es en público algo más sutil.

Quizás lo que está ocurriendo es que se está menospreciando la capacidad de interlocución política de quienes se han sentado a negociar. En realidad Podemos no está yendo contra el PSOE sino contra Yolanda Díaz. Porque Podemos y Sumar no son lo mismo, porque Podemos está quedando desdibujado, porque tiene toda la pinta de que a Yolanda Díaz no se lo van a poner tan fácil para construir su movimiento.

Y sí, quizás lo que está ocurriendo es que se está menospreciando la capacidad de interlocución política de quienes se han sentado a negociar. Por cierto, uno de los negociadores es Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales. Sí, viceministro de Ione Belarra. Tampoco ha dicho nada. No ha denunciado que le hayan engañado. Este es un tema interesante que convendría aclarar.

Antes les ofrecíamos una cata de la sesión de control de hoy en el Congreso. Permítanme regresar a ella porque sólo ha habido un grupo, uno, que se ha atrevido a denunciar por temeraria la subida de un 8,5% de las pensiones. Nadie se atreve a cuestionar una subida de las pensiones, por la razón sencilla de que los pensionista son un vigoroso cuerpo electoral y hace falta tener poco que perder para echarle el valor.

Quizás lo más significativo de lo que ha dicho García-Page en Más de Uno sea esta respuesta que ha dado a la pregunta de si contará con Sánchez para su campaña electoral en Castilla La Mancha, porque cabe intuir que es la misma sensación que embarga a cualquier barón socialista que se aproxima paso a paso a las urnas.

Bochornosas imágenes en el juicio a los imputados por el accidente de Angrois

Los imputados por terrible accidente de Angrois entraron por la puerta de atrás y así evitaron encontrarse con los familiares de las víctimas. Ha sido al salir cuando se han producido las bochornosas imágenes, porque ha sido agredido el exdirector de seguridad de circulación de ADIF, Andrés Cortabitarte.

Hay poco tan bochornoso como un paseíllo en un juicio, porque España hasta donde se sepa es un Estado de Derecho y ya no es que un imputado es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Es que aunque sea condenado, no hay linchamiento aceptable. Esto no lo ha sido, pero hay que evitar estas escenas, por comprensible que sea el dolor de las víctimas e incluso la ira.