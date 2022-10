El monologo de las ocho: "Estos conservadores que mal consevan a sus líderes"

Lo que se está perdiendo Isabel II. Lizz Truss se paso de luto toda la primera mitad de su mandato y ahora el duelo lo lleva por su gobierno, que ha caído solo 45 días después de haber alcanzado el poder.

Lizz Truss era un guiñapo político desde que tuvo que rectificar todo su plan fiscal y despedir a su ministro estrella. En realidad, aunque parezca mentira, su agonía se ha prolongado demasiado.

Este miércoles clamaba por su orgullo, hoy ha anunciado su dimisión: El anuncio de la dimisión de Lizz Truss se ha producido tras el encuentro con Graham Brady, el presidente del Comité Parlamentario 1922, que le ha trasladado el sentir general de los diputados 'tories' tras el fiasco de su presupuesto y las dimisiones de Kwasi Kwarteng como secretario del Tesoro y Suella Braverman como secretaria de Interior.

Esto de los tories merece también una reflexión. Estos conservadores que mal conservan a sus líderes, hay que ver

El Partido Conservador está hecho trizas, el país sumido en una inestabilidad crónica, su vida parlamentaria se ha convertido en una lucha tabernaria. Díganme si lo que ha ocurrido después tras el Brexit no parece una maldición.

Lizz Truss ha llegado a su dead end. Ha aguantado 45 días. No parecen muchos y sin embargo, no crean, la agonía ha sido incluso demasiado larga, porque Truss lleva siendo una líder sin atributos desde que la realidad, el desplome de la libra, el pavor de los mercados, le obligaron a retirar su política estrella, aquella que le había convertido en la promesa de una nueva dama de hierro.

¿Y ahora qué? Ahora, esa especie de contubernio espídico en el que se ha convertido el Partido Conservador conducirá a otro líder a la picadora de carne a través de unas primarias.

El líder laborista, Keir Starmer, ha pedido que se celebren elecciones generales. "El pueblo británico se merece algo mucho mejor que esta puerta giratoria del caos". Pero no. No habrá en principio elecciones sino otra vueltecita en esta puerta giratoria… ¡Mira! Puede ser una metáfora perfecta, esta de la puerta giratoria porque puede devolver a Downing Street a Boris Johnson.

El Presidente del grupo parlamentario del Partido conservador, Graham Brady, confirma el procedimiento para elegir al sustituto de Lizz Truss. Los candidatos tienen hasta las 14.00h del próximo lunes para presentarse con 100 avales de diputados torys (hay 358). Claro, las matemáticas solo dejan 3 posibles aspirantes. En las primarias que ganó Liz Truss hace 2 meses el número de avales necesarios era de 20.

Si solo se presenta un candidato éste es declarado ganador inmediatamente. Si hay varios son los diputados los que votan a su favorito el mismo lunes pero a partir del martes, y hasta el viernes, votan los cerca de 200.000 militantes del partido. El viernes se proclama ganador.

La fecha para las primarias va a ser el 28 de octubre. Entonces Carlos III tendrá la ocasión de investir a su primer ministro. Si consiguen mantener este ritmo, en dos años ya habrá investido a más jefes de gobierno que su madre Isabel II. Pronto lo veremos poniéndose otra vez perdido de tinta. Bloody hell.

El proyecto del MidCat, enterrado

España, Francia y Portugal han enterrado definitivamente el proyecto de gasoducto MidCat por los Pirineos. Les recordamos: el prometedor gasoducto que llevaría gas al corazón de Europa a través de España y al que Emmanuel Macron se opone, yo creo que sobre todo por motivos estratégicos.

¿Es una mala noticia para España? Desde luego. Es una derrota diplomática, además, por cuanto la propaganda de Sánchez fue mucho más rápida que las negociaciones y ha terminado desmentida por los hechos. La alternativa que ofrece Francia es promover de forma rápida una alternativa ·más ecológica· que irá por mar entre Barcelona y Marsella y que ya se ha apodado BarMar.

Ahí lo tienen: un pipeline. Crear un pipeline. ¡Una tubería! El problema es que transporta poco gas y de manera coyuntural y que no hay producción como para llevar de uno a otro confín hidrógeno verde, así que tampoco nos engañemos… esto no es el famoso MidCat, que convertiría a España en una pieza geoestratégica de primer nivell. Eso Francia no lo iba a permitir.

El que está encantado es Pere Aragonés, el presidente de la Generalitat que ya ve a Cataluña jugando un rol estratégico en el panorama europeo.

Justo se están presentando estos días las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos. Hoy ha presentado la suya Ciudadanos, tal y como anunció aquí en La Brujula Inés Arrimadas. También JxCat que además ha invitado a ERC a sumarse a los impugnadores de las cuentas. Veremos si Esquerra lo hace, por de pronto, la condición que exigían, la reforma del delito de sedición, no se lo van a conceder si atendemos a lo que dice el ministro de presidencia Félix Bolaños

Ahora el PSOE está a algo más urgente, incluso, que es salir como sea del embolado de la Ley trans, porque está bien descrito por El País de hoy: ha provocado el mayor cisma ideológico de la era Sánchez. Para advertir hasta qué punto esto enfrenta al partido. Por un lado, Carla Antonelli ha roto su carnet y por el otro, Amelia Valcárcel podría ser expedientada.

Hay algunas filtraciones. Susurros. Dice a esta hora El País: "El PSOE renuncia a modificar el corazón de la ‘ley trans’". Lo apunta también El Periódico de España: «El PSOE tocará la ley trans en el Congreso pero no cambiará la autodeterminación de género»

¿Qué van a tocar? Pues cuestiones que podrían ser claramente inconstitucionales o que traen inseguridad jurídica. A lo que habría que preguntar cómo es que el Consejo de Ministros ha aprobado una ley que atenta contra la seguridad jurídica o cómo es que una ley que afecta a preceptos constitucionales y leyes orgánicos se debate en comisión y no en pleno.

Es todo una contradicción. Y es una contradicción porque a Sánchez en el fondo le da igual la autodeterminación, las personas trans, las leyes de igualdad y todo. Él aprobó esta ley para contentar a su socio Podemos y la ha enterrado en una comisión para no soliviantar a las feministas. Es tan sencillo como eso. Y tan triste.

Ahora a ver cómo sale de este lío. A ver. Porque Irene Montero dice que no se toca una coma y en cambio los ministros de su partido dicen que la ley necesita mejoras. ¿Ahora qué hacemos con esto? Desde luego parece difícil, más bien imposible, de conciliar una legislación de discriminación positiva si el sexo es una cuestión electiva. Lo cierto es que la autodeterminación de género es un concepto que pone patas arriba toda la arquitectura jurídica y en esto si que es difícil hallar un punto de acuerdo entre los queer y las feministas.