Inés Arrimadas: "Claro que el PP quiere que Ciudadanos desaparezca"

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, reconoce en 'La Brújula' que el PP quiere que el PP desaparezca y da por hecho las intenciones de los populares de absorber al partido naranja.

Arrimadas asegura que a pesar de las intenciones del PP, Ciudadanos se va a presentar a las elecciones y es un partido que no se conforma con que la alternativa a Sánchez sea Feijóo.

Además, se pregunta que partido si no es Ciudadanos se puede votar en España que no se reparta los jueces ni la tele y defienda la unidad de España y la bajada de impuestos. "Si no estamos nosotros, no lo va a hacer nadie", apunta Arrimadas.

"De lo que de mí dependa, todos los españoles van a tener la oportunidad de votar a un partido liberal, moderno, regenerador y limpio en España", dice la líder de Ciudadanos.

Sobre su futuro en el partido, Arrimadas afirma que es el tiempo de hablar de ideas y no de personas. Quiere respetar los tiempos y no adelantarse.

Del proceso de refundación, la líder de Ciudadanos admite que "necesitamos nuevas ideas y nuevas propuestas porque los problemas han cambiado".

El fichaje de Juanma Moreno a Juan Marín

En cuanto al fichaje de Juan Marín como nuevo presidente del Consejo Económico y Social de la comunidad andaluza, Arrimadas dice que este nombramiento ha podido doler a parte de la militancia pero cree que es más importante hablar de cuestiones de partido y no de personas concretas.

La presidenta de Ciudadanos evita hablar de la decisión "personal" de Juan Marín y pone el foco en las personas que aún quieren apostar por Ciudadanos: "Hay miles de personas que siguen luchando por Ciudadanos y que se van a presentar en las elecciones municipales".

Sobre si Ciudadanos sigue ocupando el espacio liberal, Arrimadas dice que no hay duda de que Ciudadanos ocupa el espacio liberar, pero quieren hablar de propuestas muy concretas en economía, pensiones, ayuda, crisis energética...

Enmienda a los Presupuestos

Por otro lado, Arrimadas califica los Presupuestos de "timo" y afirma que mañana van a presentar una enmienda a la totalidad. "Estos presupuestos los hace Sánchez para pagar su campaña electoral", declara la líder de Ciudadanos.

"Las consecuencias de estos presupuestos no los vamos a ver solo el año que viene; estamos hipotecando a muchos jóvenes porque a la vez que Sánchez sube las pensiones y el sueldo de los funcionarios sube las cotizaciones del sector privado sin hacer una limpieza en el sector público", explica Arrimadas.

En cuanto a lo que va a votar Ciudadanos sobre la ley Trans, Inés Arrimadas afirma que es un debate que está haciendo mucho daño al colectivo y que hay que ver por dónde va a ir el Gobierno finalmente con este tema.

Vídeo completo de la entrevista a Inés Arrimadas