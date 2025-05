El Monólogo de las Ocho: "Cómo de inconfesable será la verdad, cómo de inexplicable será la realidad"

Llegados a este punto, cuando ya nadie puede hacer como que no percibe el hedor ambiental, había dos opciones. Convocar a la prensa en Ferraz o en la Moncloa y que alguien, quien sea, ofrezca una explicación sobre las prácticas mafiosas de la 'fontanera' Leire Díez o permanecer en silencio, imponer la disciplina interna y alentar la fantasía.

La dirección ha elegido la segunda opción. Así que imagínense cómo de inconfesable será la verdad, cómo de inexplicable será la realidad, que han preferido aferrarse al delirio de que Leire Díez estaba documentándose para escribir un libro de investigación.

Prietas las filas, se acabaron las dudas, se acabó lo de pedir explicaciones o mostrar una mínima dignidad ajena a la ortodoxia militante. Esa es la razón por la que Patxi López, que el otro día decía esto, ahora dice aquello.

Patxi López es la veleta que indica por donde sopla el viento. Prietas las filas. Más vale ofrecer una versión increíble que la verdad y por eso el PSOE sigue bunkerizado y sin reaccionar a las revelaciones de las prácticas mafiosas de una militante de confianza, la fontanera.

Pero como esto hay que vestirlo, ¡cómo se alienta la fantasía! Bueno, la Feria del Libro de Madrid ha tenido que cerrar por el intenso calor, si no yo no descartaría que Leire Díez estuviera firmando manuscritos en una caseta. Como esto hay que vestirlo… Leire Díez ha reaparecido en un chat. Ferraz salió en su auxilio con un expediente fallido y ella ha salido en auxilio de Ferraz con un chat aparentemente espontáneo.

La conversación de la militante Leire Díez ha sido convenientemente divulgada por Ferraz. Allí la fontanera hacer saber que Juanfran Serrano, el número dos del secretario de Organización de los socialistas, Santos Cerdán, se puso en contacto con ella el miércoles para comunicarle la apertura de un expediente informativo sin ninguna otra medida cautelar. En dicha conversación, explica, le notificó que la llamarán.

"He pedido que sea lo antes posible para explicar y mostrar la investigación que estoy llevando a cabo para que se disipen las dudas y se compruebe la complejidad y la importancia de la investigación", explica Díez en el chat. "Pondré la información a disposición para su análisis. Y de verdad que estoy aliviada de poder compartirla", añade.

O sea, que militante y partido han convenido que no se van a hacer daño.

La cuestión es que a ese mensaje nadie ha querido contestarle y eso ya tiene algo de sintomático. Porque en el PSOE crece el estupor y el desconcierto por la ausencia de una explicación oficial a este delirio. Es decir, que la militancia ya es un acto, pero en este caso se pide contra toda evidencia. Porque una investigación no se hace ofreciendo vídeos sexuales de fiscales, exigiendo que se le cierre la boca a Víctor de Aldama o lamentando que la UCO va a terminar haciendo a todos presos.

Pero oigan, el chat es todo una fantasía que probablemente habrá abochornado a los presentes, porque a nadie le gusta que lo tomen por idiota, de ahí que no hayan contestado. Pero cuenta algo interesante. Algo de verdad se filtra por una fisura. Ustedes a estas alturas ya saben que Leire Díez no es el lápiz más afilado del estuche. Esto ya lo saben ustedes, que llegó a donde llegó por su perruna obediencia y no por su inteligencia. De ahí que la mujer sin querer seguramente revele que recibió una llamada del número dos de Santos Cerdán.

Hombre, ustedes creen que un militante de base que va contando fantasmadas por ahí, el pequeño Nicolás del PSOE, la mocito feliz del socialismo, le va a llamar el número dos de la secretaria de organización para notificarle un expediente informativo. Qué deferencia, si lo que procedería sería que acudiese a un juzgado para denunciarla por ir ofreciendo en nombre del PSOE.

No todo el mundo tiene tragaderas para deglutir estas fantasías. Lo del libro de investigación no es que exija la fe de la militancia, es que requiere tener la glotis de un Leviatán de los mares. Ya saben como come un cachalote… Aspira a sus presas como un gigantesco fuelle oceánico: no mastica, sino que las succiona directamente hacia su garganta. Bueno… pues ese aparato digestivo es necesario para tragarse la historieta de que Leire Díez estaba haciendo un trabajo de investigación.

Está por ver si los socios del gobierno tiene semejantes tragaderas. Es verdad que han demostrado una cierta incredulidad, pero por el momento todo lo expresan con enorme timidez. Hoy le han vuelto a preguntar a Yolanda Díaz por el tema…

Y la oposición del PP continúa tratando de movilizar a la gente para que salga a protestar por el hedor insoportable a corrupción. Ha decidido borrar toda sigla política de la manifestación del 8 de junio y eso lo combina con la confirmación de la presencia de activos históricos del partido como Mariano Rajoy o José María Aznar… Que no sé yo si Miguel Tellado es el elemento más movilizador que hay, pero bueno, por alguna razón misteriosa, ha sido él quien ha llamado hoy así a la movilización.

Y mientras la UCO sigue dándole disgustos al Gobierno y al PSOE. Mientras pueda, porque ya saben que la reforma Bolaños pretende dejar a este cuerpo de élite de la Guardia Civil en manos de la Fiscalía.