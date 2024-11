El monólogo de las ocho: "Cita para que Mazón hiciera una autocrítica que no se ha saldado con dimisiones ni destituciones"

Un cigarrillo mal apagado. Esa es la principal hipótesis del origen del incendio que ha matado a diez residentes de una residencia de ancianos en Villafranca de Ebro, en Zaragoza. Una tragedia que vuelve a golpear a personas mayores, que por están en condiciones de vulnerabilidad. Fíjense que aún ayer informábamos de un dato que naturalmente ha provocado una gran desolación. Casi la mitad de los fallecidos en la trágica DANA eran personas mayores de 70 años. En esta residencia de Villafranca, los 10 residentes fallecieron por la inhalación de humos provocados por el incendio de ese maldito cigarrillo. Desde Zaragoza, les ampliamos los detalles de lo que se va conociendo de la investigación con Luis Puyuelo.

Cita en las Cortes Valencianas para... En realidad para que Carlos Mazón pidiera perdón por los errores cometidos en la gestión de la catástrofe y para que hiciera un autocrítica que no se ha saldado ni con dimisiones ni con destituciones, al menos por el momento.

Mazón dice que seguirá al frente del Consell para afrontar la reconstrucción y que si fracasa en su intento o se demuestra incapaz no se presentará a unas próximas elecciones. Se ha referido a la larga comida de ese día de forma un tanto elíptica, porque lo que dice es que fue un atasco lo que demoró su llegada a la reunión de coordinación de emergencias y luego ha cargado contra la confederación hidrográfica del Júcar, porque dice que no trasladó a tiempo y en forma la información que hubiera permitido calibrar la descomunal crecida del caudal del Barranco del Poyo que ha anegado todas las poblaciones aledañas.

Sí va a reforzar su gobierno con una consellería de Emergencias y con una vicepresidencia de la reconstrucción pero no sé si es lo que cabía esperar después de tanta expectativa.

Hay un palabro que se suele utilizar en la producción audiovisual para referirse a una promesa demasiado elevado que termina provocando frustración. Overpromise. Por ejemplo si a un programilla con poco presupuesto le llamas El Gran Show… es un nombre overpromise. Esto es lo que le ha podido suceder a Feijóo, que adelantó que la comparecencia de hoy resultaría reconfortante. Puede que haya sido un adjetivo un tanto overpromise. En cualquier caso, vamos con la crónica de lo ocurrido.

Lo cierto es que no es el momento para que la Comunidad Valenciana se instale en el vacío de poder. Ahora que la oposición ha hecho una oferta que estaba destinada a abrir grietas el PP valenciano. Los socialistas valencianos ofrecen sus votos para la investidura de una alternativa de Mazón que pueda hacerse cargo del Gobierno de la comunidad hasta que se den las condiciones para celebren unas elecciones anticipadas sin que eso afecte a las tareas de reconstrucción. La oferta ha sido rechazada porque Carlos Mazón quiere seguir presidiendo la Comunidad y luego cuando llegue la hora de las elecciones, ya verá si puede presentarse o no en función de su desempeño en la reconstrucción.

La oposición ha sido muy dura en este pleno de hoy. Siguiendo sus intervenciones ha estado Amparo Sánchez.

Y mientras Mazón daba explicaciones de su gestión de la DANA en el hemiciclo, vecinos y afectados exigían su cese en la calle. A las puertas de Las Cortes Valencianas una concentración ha clamado contra la gestión del gobierno autonómico. Allí ha estado Juanjo Tovar.

Algo más, algo más. Puede que haya quien piense que este es un asunto sin importancia. En absoluto. Miren, por el papel que España juega en Iberoamérica… o, más bien, por el papel que España debería jugar… no hay una cita más importante que una Cumbre Iberoamericana. El Rey está una vez más y como siempre cumpliendo de forma escrupulosa con su papel en Cuenca, en Ecuador. Y otra vez el presidente del Gobierno y como casi siempre ha hecho un desplante diplomático difícilmente justificable porque no ha acompañado al Rey. Y eso es grave porque parece que el desplante es la forma que tiene de relacionarse con la Corona este primer ministro al que llamamos presidente pero que al contrario de lo que él cree no es un jefe de Estado.

Diríase que el ejemplo de gallardía y presencia que el Rey y la Reina ofrecieron en Paiporta cuando se quedaron a escuchar las quejas airadas de los vecinos mientras Sánchez ponía pies en polvorosa han provocado un rencor que explica estos desplantes. Pero no, el problema no ha sido la embarazosa comparación entre uno y otro. Esto viene de atrás y se repite con demasiada frecuencia y en cualquier país serio exigiría un debate nacional.