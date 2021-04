La mirada cítrica: El turismo aportará 77.000 millones al PIB

Disneyland Paris se suma también a la vacunación. Será uno de los centros de inmunización masiva en Francia. Son los nuevos tiempos. Se cambia Mickey Mouse y el Pato Donald por médicos, personal sanitario y medicamentos. Los parques de atracciones de la Disney en Estados Unidos se adelantaron y se convirtieron ya, desde enero, en centros de vacunación masiva. Se esperan dispensar mil vacunas al día. Esta vez, los protagonistas en Disneyland París, en vez de los niños serán los mayores, los mayores de 60 años. Es la carrera de la vacunación.

Y más allá, más allá de la pandemia es donde la ministra de Hacienda ha colocado la meta. María Jesús Montero insiste en que no subirá los impuestos durante la pandemia. La clave está en el mas allá. Ya adelantó que esperaba para enero propuestas del Comité de Expertos para el Impuesto de Sociedades, sucesiones y donaciones. Es el ciclo fiscal.

El caso es que las decisiones fiscales no son neutrales, influyen en la toma de decisión de empresas y contribuyentes. En Madrid, según el Instituto Nacional de Estadística, en el último mes contabilizado, se han disparado las donaciones de viviendas. Se han registrado 418, el mayor número en seis años. Las familias quieren asegurarse no pagar un impuesto de sucesiones más elevado y también indican que no se fían de las encuestas electorales.

La venta de casas modera su caída

Estadística también señala que en febrero la venta de casas moderó su caída. Retrocedió un 4%, que es el menor descenso en mucho tiempo. Pero quizá lo más interesante es que las operaciones en la compraventa de casas nuevas se dispararon un 11%. La pandemia también provoca cambios en los hábitos de compra y en el negocio del ladrillo.

Mientras la justicia ha entrado de lleno en el caso Plus Ultra. Un juzgado de instrucción de Madrid ha abierto una investigación a las ayudas de 53 millones. Y en el nubarrón del turismo se comienza a abrir claro, aunque sea de luna. La CEOE ha efectuado varios cálculos de la aportación del turismo al PIB, considera que en este año, en el escenario más favorable la aportación será de unos 77 mil millones de euros. Claro, que para ello, habrá que dominar a la bestia.