La mirada cítrica: La rebelión de los ayuntamientos

La dramaturgia clásica española es muy variada y sorprende la gran cantidad de obras con los alcaldes como protagonistas, desde Fuenteovejuna al Alcalde de Zalamea, pasando por El Mejor Alcalde el Rey. El bastón de mando es algo consustancial a los regidores y su capacidad de rebelión también.

Hoy día tenemos otra rebelión de alcaldes. Y es la segunda revuelta que sufren al alimón Pedro Sánchez y su ministra María Jesús Montero, ministra de Hacienda. Los dirigentes de los principales consistorios de España, de los diferentes partidos, quieren que el 14,5% de los fondos europeos vayan a los ayuntamientos y estén gestionados por los municipios. Estamos hablando de 20.000 millones de euros. Los Ayuntamientos no se fían.

Mucha agua, mucha diplomacia y mucho dinero es lo que necesitará el Ejecutivo Central para apagar este fuego. La última vez que se rebelaron los ayuntamientos lograron doblar el brazo a la todopoderosa Hacienda.

Día internacional del agua

En la actualidad más de 2.000 millones de personas en todo el mundo tienen complicado el acceso a agua potable. ​En los últimos meses, precisamente, se comenzó a negociar en los mercados financieros, futuro sobre el agua, que fijará el precio del agua en California. Y el precio del agua no es solo fundamental para el consumo humano, también para la agricultura, los servicios o la industria.

El avión de Plus Ultra que no vuela

Todo esto cuando aumenta la polémica sobre las ayudas estatales a la aerolínea Plus Ultra. La ministra Reyes Maroto las justicia por la necesidad de España de preservar la conectividad aérea. Pero Plus Ultra solo cuenta con un avión y no vuela. Además, la polémica también está en la llegada de turistas alemanes a Baleares. La ministra Maroto afirma que es más fácil controlar en el aeropuerto que han pasado una PCR que los turistas nacionales que quieren moverse en coche de una comunidad a otra.

La Comisión Europea pide coherencia al Gobierno español. Y como el turístico, los mercados financieros también marchan revueltos. La bolsa española es la que más cae de Europa, entre otras cosas porque el BBVA retrocede alrededor del 7% por sus intereses en Turquía. Y allí la lira turca se deprecia con fuerza tras la destitución fulgurante por Erdogan del gobernador del Banco Central Turco.