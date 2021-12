La mirada cítrica: "El principio del fin de la políticas de estímulo económico"

Los Bancos Centrales son un invento relativamente moderno. El primero fue el de Suecia, en el siglo XVII, nació para sacar al Imperio de los reyes Gustavo de una profunda crisis. Al poco tiempo entró en una mayor y a su creador le querían cortar la cabeza. Pero la cosa tuvo seguidores y poco después se fundó el Banco de Inglaterra y más pronto que tarde salieron imitadores, y hasta ahora.

El Banco de Inglaterra ha sido el primero de los grandes en mover sus tipos de interés, Ha decidido elevar el precio del dinero de su Graciosa Majestad un 0,25%. Se adelanta a la Reserva Federal y al Banco Central Europeo. El guardián del euro si que ha anunciado un recorte en la compra de la deuda a partir de marzo. Es el principio del fin de la políticas de estímulo económico.

La inflación sigue preocupando en Frankfurt, en la sede del Banco Central. También las nuevas variantes de la Covid que ralentizan la recuperación económica. Al menos, por ahora, deja el precio del dinero sin cambios.

El Banco Central señala a los cuellos de botella en el suministro y al coste de la energía también como responsables de lo que ocurre. La electricidad sigue con sus arcos de sobrecarga. Mañana el precio del megavatio saltará a los 309 euros de media. Sigue la alta tensión, mientras las asociaciones de consumidores como FACUA acusan al Gobierno de trilerismo con el recibo de la luz que terminará el año, para una familia media, en los 134 euros. Un 94% más caro que el año pasado y un 15% más elevado que en el 2018, el año de referencia de Sánchez. En la electricidad hay mucho juego de luces.

La negociación de la reforma laboral ha entrado en territorio más que interesante. En el momento de la verdad. Dentro del rito sindical no podía faltar una manifestación frente a la patronal reclamando subidas salarial..

Y este jueves, Bruce Springsteen, el máximo representante del rock en Estados Unidos, del rock obrero protagoniza una de las mayores operaciones financieras de la música. The Boss vende todos sus derechos de autor de su discografía a Sony por unos 500 millones de dólares. 'Born in the USA' cuenta con 15 discos de platino y cinco 'The River'. Spinsgteen de 72 años con veinte premios Grammy, según 'The New York Times', sigue los pasos de Bob Dylan y cierra la mayor transacción de un solo artista en la industria musical. Música y negocios siempre han dado buenas notas.