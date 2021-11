La mirada cítrica: "Mucha tela hay que cortar para salir de la crisis"

Está a la venta la mansión donde rodaron "La Casa Gucci", la última película de Lady Gaga. La mansión, un chalet, en el Valle de Aosta, se vende por la módica cifra de casi un millón de euros.

Gucci es una de la marcas de modas míticas, uno de los imperios clásicos del textil. El sector textil ha sido clave en la globalización y lo fue antes en la revolución industrial inglesa con los telares, como el de Jacquard, inventor de la tarjeta perforada los estampados. Sistema similar se utilizó en los primeros ordenadores, como recuerda Virginia Postrel en su libro, "El Tejido de la Civilización". Tal y como cuenta en El País, el textil era y es fundamental en el desarrollo humano.

Mucha tela hay que cortar para salir de la crisis. El presidente Sánchez insiste en la creación de empleo y en que hay 20 millones de cotizantes. Lo que no comenta es que todavía no se ha recuperado el nivel de horas trabajadas anterior a la pandemia y que el nivel de vida se ha hundido entre salarios casi congelados, ERTES e inflación. Esto genera malestar social, ya sea en el metal en Cádiz o entre los hombres del campo. Además, las prometidas mesa de automoción y transporte para negociar con el sector aún no se han constituido.

Mañana vendrá a España el Comisario de Empleo, Nicholas Smith. Se reunirá con medio gobierno para evaluar cómo van las reformas del mercado laboral y de las pensiones. Las palabras Comisario y política rememoran conceptos históricos del pasado. Pero estamos en los tiempos que estamos. Hace un mes vino el Comisario de Economía. No salió muy contento. Ahora le toca el turno al de empleo. Son los verdaderos hombres de negro. Supervisores.

Mañana el Congreso aprobará los presupuestos del Estado del año que viene. Saldrán hacia el Senado con muchos zurcidos de última hora. El Gobierno ha hilvanado apoyos con toda la izquierda. Remiendos con Bildu y con Esquerra Republicana que afectan al mundo audiovisual. Este año las cuentas públicas tendrán más que dobladillos y con el riesgo, de que la crisis deshilache algunas costuras.

El textil es antiguo y los viñedos también. En el campo estampado de La Rioja se entreveran los temores de que el PSOE ceda a las presiones del PNV y rompa la denominación de origen del vino de La Rioja, que separe las tierras de Álava. Las negociaciones se retuercen como sarmientos en las cepas.