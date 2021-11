La mirada cítrica: "La España vaciada no quiere privilegios, sino igualdad de trato"

Una de las batallas más duras y longevas de las instituciones democráticas españolas es la que tiene que ver con la financiación autonómica. Aquí no ha partido que valga. Tira más el terruño y la realidad social, económica y demográfica de cada región.

En Santiago se han reunido los presidentes de las ocho comunidades autónomas menos pobladas y más envejecidas de España. Claman contra lo que consideran privilegios económicos y sociales de los nacionalistas. Consideran que no están suficientemente financiadas para ofrecer los servicios públicos con la calidad debida a sus ciudadanos

Los máximos dirigentes de Galicia, Castilla y León, Cantabria, Asturias, Aragón, La Rioja, Castilla La Mancha y Extremadura han sellado una alianza para la próxima negociación con Hacienda y con el resto de las autonomías del nuevo modelo de financiación autonómica. Representan al 62% del territorio y también a la España vaciada, dispersa y más envejecida, con mayores gastos por habitante en Sanidad.

Afirman que no quieren privilegios sino igualdad de trato. Pero enfrente no solo tendrán al Gobierno y a la directivas de sus propios partidos, sino también a otros frentes autonómicos, como el levantino, compuesto por Valencia, Murcia y Andalucía, los archipiélagos y las más ricas como Madrid y Cataluña. Y por la banda, jugando al otro lado de la línea pero también al quite, las comunidades forales del País Vasco y Navarra, que van por libre pero que, según la mayoría de los expertos aprovechan sus derechos fiscales para sacar más beneficio al partido.

Como apuntaba Pedro Solbes, para Sudoku, el sistema de financiación autonómico. Un sistema, por cierto, aprobado por Zapatero cuando el Partido Socialista lideraba el tripartito en Cataluña y controlaba el gobierno de Andalucía.

En la actualidad económica también destaca el apoyo de ERC a los Presupuestos del Estado, el aumento previsto en las insolvencias empresariales en España, un 24% más según el Colegio de Economistas, la extensión de la moratoria en el concurso de acreedores, en los avales y en los fondos para empresa, y la ampliación del escudo antiopas decretado hoy por el Gobierno. También resaltan la recuperación de los proyectos para imponer peajes en las ciudades o la creación de un super fondo de pensiones de Escrivá con las aportaciones de empresas y trabajadores. Tal y como se proyectó a más de uno les recuerda un fondo ya existente, se llama Seguridad Social.