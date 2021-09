La mirada cítrica: Luz, paquete y nucleares

Si Homer Simpson no fuera un personaje de dibujos animados, hoy estaría preocupado por su futuro laboral en la central nuclear de Springfield. Como responsable de seguridad no tendría muy seguro su futuro. El Foro Nuclear advierte del cierre de las centrales de energía atómica en España. Dicen que no son viables económicamente con las medidas anti subida de la luz que ha aprobado el Gobierno.

Esta es la reacción más frontal de las empresas eléctricas ante el paquete de choque que no solo rebaja impuestos, sino también aminora ingresos de las compañías al intervenir en las subastas de los derechos de emisión, reduce las sobre retribuciones por el encarecimiento del gas y en el precio de la tarifa de último recurso del gas.

El invierno se acerca y los mercados indican nuevas elevaciones en el gas y en el petróleo. Los analistas de Bank of América estiman que el barril de crudo regresará a los 100 dólares para el mes de enero y el petróleo y el gas van de la mano. Las empresas industriales alzan la voz al ver que el gas ronda los 60 euros.

Y con todo el megavatio revolucionado no solo se encienden las alarmas en la bolsa donde caen las compañías energéticas, también en el IPC. Estadística ha confirmado que la inflación española alcanza el 3,3% y no solo sube la luz, también los carburantes, la fruta, las legumbres y el aceite

La inflación es una cuestión más resbaladiza que el aceite. Empobrece a las familias y empresas y reduce el nivel real de los salarios mientras sigue la polémica por el salario mínimo interprofesional