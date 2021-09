La Brújula de la Economía: ¿Puede la crisis del sector automotriz lastrar la recuperación?

El salario mínimo interprofesional subirá próximamente entre los 15 y los 19 euros al mes. Es el primero de los perfiles positivos del nuevo plan de recuperación justa que ha presentado el presidente del Gobierno.

Para los sindicatos y la CEOE ha quedado aclarar la cuantía del aumento, el cual se prevé que rondará entre el 1,5% y el 1,8%, que es el porcentaje de subida acordado por empresarios y trabajadores en los convenios colectivos. Mientras, Estadística apunta que hay unos tres millones de españoles que declaran ingresos de unos mil euros al mes.

Por su parte, la Patronal recuerda que todavía hay 250.000 personas en ERTE, por lo que, no es el momento de subir el salario mínimo, aunque, los sindicatos han dicho que es necesario para no perder el poder adquisitivo y recuerdan que la inflación está ya en el 3,3%.

En la Casa de América de Madrid, Pedro Sánchez no solo ha anunciado la subida del salario mínimo, sino que ha recalcado que hay que actuar contra la subida de la luz, cuyo precio superará mañana los 140 euros el megavatio hora.

Industria automotriz

A pesar de este panorama, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, afirma que la recuperación es una realidad. Sin embargo, la industria que más contribuye en positivo a la balanza exterior, la automotriz, no lo ve claro.

El recién finalizado agosto devuelve a las ventas de coches a cifras de hace una década, producto de la anterior crisis económica. Con 47.584 automóviles matriculados, se trata del peor agosto desde el de 2014 ¿Es un elemento que puede lastrar la recuperación? Lo analizamos con Marta García e Ignacio Rodríguez Burgos.

Desciende el paro

Este jueves se harán públicos los datos del paro de agosto y, aunque por ley la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no ha podido revelárselos a Julia Otero, con quien se ha entrevistado en Onda Cero, ha afirmado que son "muy positivos y sorprendentes": "Esta vez "no solo no sube el paro, sino que se reduce".