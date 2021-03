La Brújula de la Economía: ¿Hay explicación a la ayuda a Plus Ultra?

Hablamos sobre la ayuda del Gobierno a la arolínea Plus Ultra de 53 millones de euros. Carlos Segovia cree que "cuesta encontrar al autor intelectual del rescate de Plus Ultra, porque todos intentan apartarse. El Ministerio de Economía lo niega y Ábalos llegó a decir que su Ministerio no tenía que ver,aunque está confirmado que fue el único que envió un informe y fue favorable." Para Pingarrón "esto va a tener tantos ojos puestos en los próximos meses que si existe algún cabo suelto se encontrará. Es lo que me lleva a pensar que todo esto no es más que la torpeza. Los tiempos aquellos en los que se rescataban bancos y no personas han quedado lejos."

Entrevistamos a José López Tafall (Director Genera de Anfac) que nos cuenta el impacto del coronavirus en el sector del automóvil "El covid no ha sido muy determinante desde el punto de vista de la oferta. Desde el punto de vista de la demanda sí que se ha notado."

El Gobierno ha confirmado los datos del Banco de España y cree que no se va a crear tanto empleo como esperaban porque el mercado laboral está parado. Y debatimos sobre la figura de Pablo Iglesias. "Más allá de que estemos o no de acuerdo con lo que ha hecho Iglesias, creo que sí que ha servido para agitar un poco al gobierno. Podemos estar más o menos de acuerdo, pero su papel ha servido para cambiar un poco la agenda del gobierno."