La Brújula de la Economía: ¿Acabarán las criptomonedas controladas por los políticos?

Las criptomonedas son cada vez una realidad más extendida: ¿queda poco para que empecemos a usarlas? ¿los Estados acabaran por convertirlas en una divisa oficial?

¿Los jóvenes se han resignado a aceptar el alto paro que sufren como una realidad? En otros países de la Unión Europea como Bélgica las tasas de paro no son tan altas y los jóvenes no tienen que esperar para independizarse o postergar etapas importantes de su vida. Alrededor del 30% jóvenes de hasta 30 y menos años no perciben ingresos en España.