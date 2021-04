El Norte de Lucas: "Es muy serio que un miembro del Gobierno reciba amenazas de cualquier tipo"

LEER MÁS Identifican al hombre que envió un paquete con una navaja ensangrentada a Reyes Maroto

Poca broma con las amenazas, pero también con echar la lengua a pacer de manera interesada en tiempos interesados, así empieza el Norte Juan Ramón Lucas.

La policía sigue investigando y no podría estar muy lejos de encontrar la pista de quienes enviaron las balas a Pablo Iglesias, Fernando Grande-Marlaska y María Gámez. Además, ya tienen localizado a quién envió la navaja con sangre a la ministra Reyes Maroto. Se trata de un esquizofrénico que envió la carta desde El Escorial con el remitente de su propia dirección. "Antes de que se conociera ya estábamos ante un peligroso ataque a la democracia", dice Lucas.

Es muy serio que un miembro del Gobierno reciba amenazas de cualquier tipo, insiste Lucas. No se entiende que la navaja o las balas se colarán por los escáneres como si fuesen galletas de la fortuna. "Lo que ha sucedido con la navaja de Maroto nos debería invitar a calma, si es que se quiere la calma. Señalar antes de tiempo a un enemigo quizás no sea de una gran responsabilidad", resalta.

El ministro de Interior se ha referido al Gobierno de Madrid, como gobierno de “chapuzas, corrupción y odio”. Esto hay que tenerlo en consideración, subraya Lucas, ya que Marlaska "ha visto el odio en los ojos de las decenas de etarras que ha interrogado como juez”. Evidentemente se refiere a odio, pensando en Vox y su apoyo pero que lo diga él "chirría ya que conoce muy bien quién sembró el odio durante años junto con sangre en el País Vasco y en el resto de España".

Hablar de odio cuando cita a un Gobierno es rebajar la categoría moral

Para Lucas, hablar de odio cuando cita a un Gobierno democrático es rebajar la categoría moral de ese Gobierno. Esto le crea una duda y se pregunta ¿Es moralmente menos válida la señora Ayuso que el señor Otegi? ¿Preside la candidata del PP un Gobierno que merece un categoría que jamás ha otorgado públicamente a esa parte de Bildu que mamó el terrorismo y sigue sin condenar la lucha armada?

“Me parece lamentable esas declaraciones y no se corresponde con la verdad. No reconozco a Marlaska en esas palabras”, dijo Edmundo esta mañana a Carlos Alsina en Mas de Uno. Este intento de deslegitimación moral de un Gobierno del PP tiene más que ver con el ruido que necesita la izquierda que ve un peligro que "ella misma alimentó".

“Sánchez echó migas en el camino para tentar a Ayuso y aplastarla políticamente cuando se descuidara". Esto ha girado en su contra, ya que Ayuso ha crecido, tanto que puede convertir Madrid en un territorio de renacimiento de partido popular, sobre todo si saca mayoría absoluta y no necesita a Vox. “Esto amenaza a largo plazo la continuidad del Gobierno de izquierda. Tiene razón esto es muy serio pero no tiene una sola perspectiva”.

A Fernando Simón no le preocupa la variante india de la covid

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha apuntado que se está valorando "si es necesario o no realizar alguna acción sobre personas que puedan venir" de India ante su gran incremento de contagios de COVID-19 (más de 300.000 positivos), pero ha precisado que no tiene vuelos directos con España y asegura que no hay ninguna variante en nuestro país. Sin embargo, la OMS advierte que la situación allí es descoranozadora.

El Gobierno central está más en el optimismo del control de la pandemia porque se estabiliza la incidencia y puede quedarse atrás la cuarta ola. Se piensa ya en un tiempo inminente sin estado de alarma puesto que el proceso de vacunación avanza a gran velocidad. "Falta hace que ese optimismo se convierta en algo real", finaliza Lucas.