Así funciona esto: ¿Qué es la inversión y cómo funciona?

"Invertir es decidir no consumir hoy todo lo que tengo, sino reservar una parte para consumirla en el futuro", ha explicado la economista, Ana Comellas. Sin embargo, con invertir no se refiere a ahorrar, sino que esos ahorros no se los queda, sino que los gasta: "Con ellos compro activos o capital que me produzcan un beneficio en el futuro".

Para ello, se necesita la ayuda de un asesor financiero como Natxo del Prado Maneiro, quien lleva 25 años tomándole el pulso a los mercados financieros: "Nuestra tarea consiste en orientar a los clientes sobre los productos o servicios que mejor se adapten a sus necesidades y objetivos financieros, les acompañamos a lo largo de todo el proceso para construir carteras de inversión utilizando la escucha activa", ha apuntado.

"Nos sentamos con las personas y charlamos con ellas el tiempo que haga falta, sin prisa, hasta que podamos definir al menos tres aspectos básicos: el objetivo financiero, el horizonte temporal y la tolerancia al riesgo", ha proseguido del Prado. "Posteriormente entramos en el Asset Allocation, que es la asignación de activos. Esta es una fase fundamental, ya que el 80% aproximadamente de la rentabilidad final de la cartera, dependerá de esta elección.

Los fondos de inversión

En cuanto a qué hacer con los ahorros, "soy especialmente fan de los fondos de inversión por las numerosas ventajas que tienen", ha confesado Natxo. Y es que, gracias a ellos toda la sociedad puede participar y decidir financieramente sobre el futuro de esa sociedad ya que muchos de ellos son contratables desde 30 euros.

La elección de los fondos adecuados

"Es importante la elección de los fondos adecuados para cada cartera", ha advertido Comellas.

Según Natxo, es uno de los aspectos importantes, porque se comercializan decenas de miles de fondos de inversión. "Es en las conversaciones con mis clientes donde me surgen ideas que posteriormente desarrollo, si considero que objetivamente están en línea con las tendencias del mercado". El asesor nos ha puesto un ejemplo: "Si una pareja de médicos están muy concienciados con la investigación en el área de la salud, es altamente probable que les guste incorporar en su cartera un fondo que invierta en empresas dedicadas al cuidado de la salud o a la investigación oncológica, por lo que busco un fondo con esta temática".

La necesidad de poner a funcionar nuestros ahorros

Natxo publicó hace unas semanas una tribuna en El Economista, hablando de la necesidad de poner a trabajar nuestros ahorros. "Con una inflación al alza, la inversión resulta esencial para, al menos, intentar conservar el capital y que nuestros ahorros no pierdan valor", ha aconsejado del Prado.

Según el centro de análisis, Funcas, con una inflación estimada de 2,5%, tener parada semejante cantidad supone, a nivel país, una destrucción de poder adquisitivo brutal, en el entorno de los 25.000 millones de euros.

Finalmente, el asesor financiero ha recalcado que: "Siempre es buen momento para invertir". Pero a la vez añade que hay que hacerlo con sensatez, prudencia y respetando nuestro perfil de riesgo.