Brújula de la Ciencia: El gran descubrimiento en la placenta

El descubrimiento afecta a un órgano peculiar que mucha gente no considerá ni un órgano. Es la placenta. El gran descubrimiento es que está formada por mosaicos genéticos. La placenta es un órgano del feto que sirve de encuentro para la sangre de la madre y del feto.

Que esté formado por mosaicos genéticos significa que está formada como por unas baldosas en la que cada una hay un ADN diferente. Es algo que solo sucede en la placenta. No son fuente de enfermedades pero sí una advertencia de que algo está fallando en las estrategias que el cuerpo tiene. Lo que descubre el trabajo es que las placentas por algún motivo han desactivado esta estrategia de protección. Lo curioso es que no es nocivo para el embarazo lo que lleva a la pregunta del millón ¿Es bueno para el cuerpo humano? La respuesta todavía no está disponible y se está estudiando profundamente. Una teoría es que al durar 9 meses nos podemos permitir que sea defectuosa.

En la medida que entendamos por qué las placentas son de esta manera, se podrá saber más sobre los embarazos y poder evitar problemas en ellos.