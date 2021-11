En Igualdad: ¿Cuáles son las diferencias de género a la hora de superar una muerte?

Después del Día de Todos los Santos, es importante recordar a todos los que ya no están entre nosotros. Sin embargo, no todos reaccionan igual a la muerte, especialmente entre hombres y mujeres, ya que estamos llenos de estereotipos que nos indican cómo debemos actuar en caso de duelo dependiendo de nuestro género.

Para analizarlo, repasamos el caso de Luis, que perdió recientemente a su hijo de 16 meses. Nos explica que el apoyo psicológico es fundamental para superarlo porque es muy duro. Sucedió hace 3 meses, pero todavía necesitan este tipo de terapias debido a lo traumático que puede ser. Las despedidas fueron con su familia más cercana porque, en ese momento, se necesitan para sobrellevar tantos cuidados.

Luis y su pareja tienen que hacer ejercicios para ir poco a poco superando la pérdida pero sin olvidar a su hijo. "Tenemos que anotar en una hoja día a día recuerdos bonitos suyos o ver fotos o vídeos y hablar con él a través de ellos", apunta. Además, añade que "su mayor miedo es olvidarlo".

Diferencias entre hombres y mujeres

Charlamos también sobre las diferencias a la hora de superar el duelo en hombres y mujeres, ya que el apego es distinto, pero del mismo modo los roles, ya que alguno dejará de trabajar y otro no, uno debe ser el fuerte y otro no. Por la educación que recibimos, a los hombres no se les permite llorar ni expresarse pero a una mujer sí.