Virólogo de la Universidad Autónoma de Madrid: "La noticia sería que el coronavirus no mutase, es el modus operandi de los virus"

"Sorprende ver que Europa no es capaz de ponerse de acuerdo para tomar acciones coordenadas. Es preocupante porque tiene una mayor capacidad de transmisión, pero en absoluto quiere decir que tengo mayor virulencia", explica Jose Antonio López Guerrero, virólogo de la Universidad Autónomo de Madrid. "La noticia sería que el virus no mutase: es el modus operandi de los virus", asevera el profesor y experto en virología. Además, nos explica que la llamada cepa de Reino Unido, en realidad no es una cepa: "Una cepa requiere más mutación y efectos biológicos más claros".

El profesor nos explica que aunque la nueva variante no es resistente al virus, si así fuera, "sería fácil modificarla". "Pudiera ser que la nueva modificación del virus esté ya en España, Gibraltar sigue abierta... pero de momento se puede descartar que sea mayoritario, porque las PCR habrían hecho saltar la alarma. Aunque seguramente se extienda si su capacidad de hacerlo es de un 70% más", nos cuenta el experto. Sin duda, aunque esta modificación del coronavirus sea más virulenta, la capacidad de contagio podría provocar más daño y colapsar los hospitales.

"Podría ser que aunque para nosotros este año haya sido ya de pesadilla, la escala evolutiva del COVID todavía esta en sus inicios... en el proceso adaptativo del virus a nuestro cuerpo podría darse un brote mayor, pero también adaptativamente acabaría desapareciendo... el equilibrio se acabará alcanzando con la inmunidad natural y con la vacuna", augura el virólogo. "Las miles de variaciones del virus

Descoordinación en las medidas para frenar los contagios

"Llenamos las ciudades de luces y llamamos al consumismo pero con la boca pequeña les decimos que no viajen y no se reúnan en sus domicilios, no hay una única dirección de coordinaciones. A mí me resulta imposible saber qué puedo hacer o qué no aunque sigo las noticias diariamente", lamenta el profesor.